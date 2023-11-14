Avrupa'da elektrikli araç talebi yavaşlıyor

Son yıllarda hızlı bir büyüme trendine giren elektrikli otomobil satışları Avrupa'da yavaşlamaya başladı. Avrupa'da tamamen elektrikli araç satışları 2023'ün ilk dokuz ayında yüzde 47 arttı. Ancak bu artış Tesla, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi otomobil üreticilerinin beklentisini karşılamadı. Euronews'in haberine göre üreticiler, yüksek faiz oranları ve durgun bir pazarın etkisiyle müşterilerin satış kararlarını ertelediği uyarısında bulundu.

Ekonomik belirsizlikler etkili oldu

Almanya ve İtalya'daki bayilerin yanı sıra dört küresel veri analiz firması tarafından yapılan araştırmalar, satışlardaki yavaşlamanın arkasında ekonomik belirsizlikten daha fazlası olduğunu gösterdi. Buna göre tüketiciler elektrikli araçların güvenlik, menzil ve fiyat ihtiyaçlarını karşıladığına ikna olmadığını söylüyor.

Otomobil bayilerine göre tüketiciler teknolojinin gelişeceğini varsayıyor ve hızla değer kaybedecek bir aracı şimdi almaktansa bir sonraki model için üç yıl beklemeyi tercih ediyor. Elektrikli otomobil alma niyetinde olan tüketicileri altyapı eksikliği, batarya ömrü ve fiyat düşündürüyor. Otomobil alım satım grubu AutoTrader'a göre İngiltere'deki yeni elektrikli araçlar, fosil yakıtlı modellere göre hala ortalama yüzde 33 daha pahalı.