Avrupa'da ralli kazanan ilk Türk kadın pilot Nazan Zorlu: Otomobillere ilgim, küçük yaşlarda başladı

Günay DEMİRBAĞ

Premium mutfak ürünleri, küçük ev aletleri ve lüks beyaz eşya sektörlerinde dünya çapında lider 60’tan fazla markayı tüketicilerle buluşturan Enplus, spor dünyasındaki desteğini artırarak sürdürüyor. Şirket, kadın sporculara yönelik destek çalışmalarını güçlendirme amacıyla geçtiğimiz aylarda Türkiye Tenis Federasyonu kadınlar kategorisindeki turnuvalara sponsor oldu. Bu adımın ardından Enplus, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ikinci olan kadın ralli pilotu Nazan Zorlu ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Nazan Zorlu, bu yıl İtalya Ralli Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ederek önemli bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Haziran-Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar şampiyonasında lider olarak dönen Zorlu, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Toplamda sekiz yarıştan oluşan ve şampiyonluk için beş yarıştan puan alma şartı bulunan şampiyonada, Zorlu bugüne kadar iki yarışta aldığı puanlarla adından söz ettiriyor. Kadın pilotlar arasında önemli bir konuma sahip olan Zorlu, şampiyonluk yolunda iddialı isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu mağazalarındaki premium markalar ve ürünlerle kadınlara renkli bir dünya sunarken diğer yandan onların bakış açılarını geliştirecek ilham verici çalışmaları desteklediklerini belirtti. Nazan Zorlu’nun, ralli gibi erkek sporu olarak anılan bir alanda Hatipoğlu, “Enplus olarak, Türkiye genelinde yetenekli kadın pilotların gelişimine destek sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolculukta, Nazan Zorlu ile ilk olarak geçtiğimiz yıl Türkiye Ralli Şampiyonası’na katıldık ve Nazan Zorlu şampiyonayı kadınlar kategorisi ikincisi olarak tamamladı. Haziran ayında İtalya Ralli Şampiyonası’nda kadınlar kupasını kaldırarak Avrupa’da ralli kazanan ilk Türk kadın pilotu oldu. Şimdi de bu sonuçla başarısını taçlandırdı. Özellikle kondisyon ve dayanıklılık açısından bir erkek sporu olarak görülen böyle bir spor dalında başarı yakaladığı için kendisini tekrar tebrik ediyor, Ekim ayında İtalya’dan önemli bir derece ile döneceğine yürekten inanıyoruz. Enplus olarak, motor sporlarına daha fazla katkı sağlamak ve kadınların her alandaki potansiyelini desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Şampiyonada kadınlar kategorisinde lider durumda olan Nazan Zorlu, eylül ve ekim ayında gerçekleşecek yarışlar neticesinde, turnuvaya katılımını şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor. Yarışma öncesi DÜNYA gazetesi olarak, Nazan Zorlu’ya sorularımızı yönelttik:

Motor sporlarına ilginiz, ilk kıvılcım sizde nasıl başladı?

Küçüklüğümüzdeki oyunlarımızdan başlıyor meraklarımız. Çocuklar oyunda gözlemlenir. Hep arabalarla oynardım, küçüklüğümdeki uzaktan kumandalı arabam hala duruyor mesela. Biz beş kız kardeşiz, bir de abim var. Yani ailede herkesin bebekleri varken benim arabalarım vardı.

“İlk kazancımla kendi arabamı aldım”

Kendi arabamı çalışarak aldım, yani ilk kazancımla aldığım şey arabadır. Ben daha sonra kendi imkanlarımla işe gidip gelirken araba kullanmamı geliştirdim. Polo Ladies Cup vardı ve izlemek beni çok heyecanlandırıyordu. Motor sporlarını zaten severek takip ediyordum ve ben de yapabilirim diye düşündüm. Annem çok riskli gördü ve istemedi böyle bir şey yapmamı. Sonra pandemide ağır bir hastalık dönemi geçirip, gerçekten hayatın kıyısına gelince, kararlarınızı sorgulamaya başlıyorsunuz. Böylece annemde rıza gösterdi.

“Bütün, kalbimi, gücümü, zamanımı ortaya koydum”

İlk tırmanmadan başlayarak motor sporlarına girdim. İlk sezon keyifli geçti ama esas tepedeki hedef rally yapmaktı. O da böyle iş birlikleriyle mümkün hale gelince, ben de bütün kalbimi, gücümü, zamanımı, her şeyi ortaya koyarak iki yıldır bu işle meşgul olmaya başladım. Çok da mutluyum, çok da keyif verici. Yani sportif başarının dışında bu işin toplumdaki karşılığının olması, kadınların hikayelerine bir karşılığının olması, böyle güzel geri dönüşlerinin olması da beni çok mutlu ediyor. Genç hayatlara, daha yeni öğrenen, daha yolun başında olan hayatlara dokunabiliyorsam ne mutlu bana.

Enplus ile ‘ortak cesarette’ buluştular

Mutfakla gastronomiyle alakalıyım, aşçılık okulu Le Cordon Bleu mezunuyum. Hatta Türkiye’deki ilk öğrencisiyim, ilk mezunum. Orada uzun dönem patisserie eğitimi aldım. Daha sonra Mutfak Sanatları Akademisi’nde uzun dönem aşçılık eğitimi aldım. Hafta sonları birçok işletmede gönüllü olarak hem menü geliştirme hem de mutfakta çalıştım. Bu ilgi alanıyla, network ile Enplus’ta yollarımız kesişti. Workshop’larda bir araya gelme imkanımız oldu. Enplus, kadınların böyle alanlarda varlık göstermesine destek olmayı çok tercih eden bir kurum. Bize destek olmaya karar verdiler. Enplus ile güzel bir birliktelik olacağını düşündüğümüz, beraber öğrendiğimiz bir yola çıktık aslında. Yani ben de rallyde yeniydim, onlar da rally destekçisi olarak yeniydi ve ortak cesaretler bir araya gelince çok keyifli oldu.

Kaç yıldır sürüyor bu birliktelik ve ne gibi bir farkındalık ortaya çıktı?

İkinci yılımız bu sene. İlk Türkiye Rally Şampiyonası’nı yaptık, bu sene de İtalya’da Asfalt Rally Şampiyonası yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki senede hem Türkiye Rally Şampiyonası hem de Avrupa Rally Şampiyonası’nı yapacak noktaya geleceğiz. Motor sporuyla alakalı olup hiç Enplus’tan haberi olmayan birisinin Enplus’tan haberi oldu. Hiç motor sporuyla alakası olmayıp Enplus’ın etkileşim alanında olan birisi de gelip motor sporuyla ilgilenmeye başladı. Yani orada bir artı bir, ikiden çok daha büyük bir değer oluşturdu.