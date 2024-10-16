Avrupalı üreticilerden “biz ölmedik” mesajı
Otomotiv sektörünün en önemli buluşma noktalarından Paris Otomobil Fuarı, 2022’nin ardından bu hafta kapılarını açtı. Bir önceki fuardaki düşük katılım ve özensizlik fuarın artık sona ereceğine yönelik düşünceleri artırmıştı.
Volkan DEMİRKUŞAK
“Tıpkı Cenevre Otomobil Fuarı’nda olduğu gibi bir son mu bekliyor Paris’i” düşüncesi artarken, Alman markaların Almanya’da, Fransızların Fransa’da fuara katılımları da şüphe uyandırmıştı. Çin’deki fuar Avrupalıların da yönünü değiştirmişti.
Bu yılki fuarda, bir önceki fuarın aksine Avrupalılar daha fazla katılım gösterdi. Ortalığı Çinlilere bırakmanın zararını acı şekilde yaşayan Avrupalılar, en azından “biz ölmedik” dercesine fuara ilgi gösterdi. BMW, Citroen, Renault, Dacia VW, Audi, Alfa Romeo, Ford ilk etapta aklıma gelen Avrupalılar. BYD’nin yanı sıra “Fuar sevmiyoruz” diyen Tesla da fuarda yer aldı. Gözler Togg’u aradı. Öte yandan fuara Türk marka Pilotcar da katıldı. Birçok elektrikli mini şehir aracının bulunduğu fuarda, Microlino’nun da yakında otomotiv devlerinden birinin bünyesinde Türkiye’ye geleceği konuşuldu. Koreli marka Kia hem ticari hem de binek versiyonlarla fuarda yerini aldı. Tartışmasız fuarın en güzeli Alfa Romeo 33 Stradale’ydi.
Fuardan notlar
-Fransızların yanında Almanların da olması önemli.
-Tesla stantsız bir tanıtım yaptı.
-Citroen’in Ami kulesi beğenildi.
-Skoda’nın bisikletle çevrilen smoothy alanı ilgi çekti.
-Alfa Romeo 33 Stradale göz alıcıydı.
-Citroen C5 AirCross Contept ilgi çekti.