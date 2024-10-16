Avrupalı üreticilerden “biz ölmedik” mesajı

Volkan DEMİRKUŞAK

“Tıpkı Cenevre Otomobil Fuarı’nda olduğu gi­bi bir son mu bekliyor Paris’i” düşüncesi artarken, Alman markaların Almanya’da, Fran­sızların Fransa’da fuara katı­lımları da şüphe uyandırmıştı. Çin’deki fuar Avrupalıların da yönünü değiştirmişti.

Bu yılki fuarda, bir önceki fuarın aksine Avrupalılar daha fazla katılım gösterdi. Ortalığı Çinlilere bırakmanın zararını acı şekilde yaşayan Avrupalı­lar, en azından “biz ölmedik” dercesine fuara ilgi gösterdi. BMW, Citroen, Renault, Dacia VW, Audi, Alfa Romeo, Ford ilk etapta aklıma gelen Avru­palılar. BYD’nin yanı sıra “Fu­ar sevmiyoruz” diyen Tesla da fuarda yer aldı. Gözler Togg’u aradı. Öte yandan fuara Türk marka Pilotcar da katıldı. Bir­çok elektrikli mini şehir aracı­nın bulunduğu fuarda, Micro­lino’nun da yakında otomotiv devlerinden birinin bünyesin­de Türkiye’ye geleceği konu­şuldu. Koreli marka Kia hem ticari hem de binek versiyon­larla fuarda yerini aldı. Tartış­masız fuarın en güzeli Alfa Ro­meo 33 Stradale’ydi.

Fuardan notlar

-Fransızların yanında Al­manların da olması önemli.

-Tesla stantsız bir tanıtım yaptı.

-Citroen’in Ami kulesi beğenildi.

-Skoda’nın bisikletle çevrilen smoothy alanı ilgi çekti.

-Alfa Romeo 33 Stradale göz alıcıydı.

-Citroen C5 AirCross Contept ilgi çekti.