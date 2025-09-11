Avrupa’nın otomotiv merkezine Togg ile gireceğiz

Togg’un üçüncü modeli T8X'in kısa sürede çı­karılması için çalışma­ların sürdüğü, diğer Togg mo­dellerinin yurt dışında Al­manya'dan sonra Fransa ve İtalya'da satışa çıkması­nın hedeflendiği açıklandı.

TOGG Yönetim Kurulu Başka­nı Fuat Tosyalı ile TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Ka­rakaş, Münih’te açıklamalarda bulundu. Fuat Tosyalı, “Ürü­nümüzün kalitesinden eminiz. Tereddüdümüz olsa gelip bu­rada boy göstermezdik. Eksiği­miz olabilir ama eksiğimizi her an revize etmek üzere altyapı­mız var ki hemen revize ediyo­ruz” diye konuştu.

Ortaklık planı yok

Çinli yatırımcılar ile görüş­tüklerine dair iddialar üzerine Fuat Tosyalı, “Görüşmedik bu­güne kadar. Böyle bir ihtiyacı­mız da yok. 5 ortak olarak yola çıktık. Yeni bir hissedar almaya ihtiyaç yok, birincisi bu. İkin­cisi Çinli ile şunla bunla falan görüşmemizi gerektirecek bir durum da yok. ” Tosyalı, görüş­melerinin genellikle teknoloji alanında işbirliği için olduğu­na işaret ederek, “Teknoloji ge­liştirmek için Alman bir tek­noloji tedarikçisi ile de görüşü­rüz, Amerikalıyla da görüşürüz, Çinliyle de görüşürüz. Çünkü eninde sonunda dünyaya en­tegre bir yapı yapıyoruz” dedi.

Fabrika çıkış fiyatı aynı farkı vergi belirleyecek

Aracın Almanya fiyatı hak­kında bilgi veren Tosyalı, “Bi­zim fabrika çıkış fiyatımız bel­li. Burada muazzam bir rekabet var. Arada çok büyük bir fark yok zaten. Üretim maliyeti, bir dar marjınız var, bir de marke­tin belirlediği fiyat var. Netice­de bizim bir fabrika çıkış fiyatı­mız var. Bu ürünün her ülkede, o ülkedeki vergilere göre fiyat farklılıkları içerebilir. O üze­rindeki mali, vergisel yükler­den kaynaklanır. Netice bizim için değişmiyor. Ülkemizde uygulanan ÖTV miktarlarıyla, Almanya’da satışta uygulanan miktarlar tabii ki değişiklikler gösteriyor. KDV’si, ÖTV’si ara­cın nihai fiyatını belirliyor. Bu bizim kontrol edebileceğimiz bir oran değil ama bizim Al­manya için fabrika çıkış fiyatı­mız Türkiye’den ucuza olma­yacak.”

Çok uzun zamandır Alman­ya'dan ciddi talep aldıklarını vurgulayan Tosyalı, "Pazar­la ilgili bir tereddüdümüz yok. Burada bir aracımıza güveni­yoruz, iki pazardaki rakiple­rimizle olan mukayeseye her şekilde güveniyoruz. Orada bir sorun görmüyoruz. Önem­li olan bizim bu talebi karşıla­yacak üretim yapabilmemiz. T10F de yeni bir ürünümüz. Gittikçe artacak bir üretim kapasitemiz olacak. Bunu da dengeli bir şekilde iç piyasaya ve dış piyasaya yönlendirece­ğiz" şeklinde konuştu.

En iyilerle çalışmaya çalışıyoruz

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da Togg’da ye­ni nesil kimyalı bir bataryanın ne zaman görüleceği şeklinde­ki soru üzerine, batarya nokta­sında mümkün oldukça dün­yanın en iyileriyle işbirliği ya­parak yola çıktıklarını söyledi. Batarya konusunun başından itibaren içerisinde olmak iste­dikleri ve devletin de destekle­diği bir yaklaşım olduğunu dile getiren Karakaş, sözlerini şöy­le sürdürdü: “O zaman dünyada seri üretime girmiş, en büyük ve en yüksek enerji yoğunluğu olan ve en fazla menzili sağla­yacak kimyaya sahip bir şirket­le başladık yola.

Ama o şirket de diğer şirketlerde olduğu gibi teknolojilerin gelişimine hazır­lanıyor. Kimyanın değişiyor ol­ması bizim bataryayı üretece­ğimiz ve üretebileceğimiz yet­kinliğin kaybolduğu anlamına gelmiyor. Kimlerle beraber ça­lıştığımız önemli.

Dolayısıyla dünyanın en iyileriyle çalışma­ya devam ettiğimiz sürece de o kaynaklara ulaşacağız. Dünya­nın konusunda en iyisi kimse, bir numara, iki numara kimse onlarla çalışıyoruz. Her zaman yanımızda bir tane güçlü part­nerimiz var. Bizim hep tercihi­miz, evet belirleyelim, iyi part­ner kim? Onlarla beraber yolu­muza devam edelim.”

Almanya’dan sonra İtalya ve Fransa var

Gürcan Karakaş, neden ilk Almanya’nın tercih edildiğine ilişkin, şu değerlendirmeler­de bulundu: “Doğru zamanda, doğru yerde olmak bu tür olay­larda çok önemli. Almanya en büyük pazar. Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ay­rışabileceğinizi hissediyorsa­nız oraya girmekten korkmaz­sınız, çekinmezsiniz. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik.

Doğru zaman olduğunu düşü­nüyoruz ve o nedenle Alman­ya’ya geldik” şeklinde konuştu. Almanya’da rekabetçiliklerini gösterip başarılı olduktan son­ra her ülkede başarılı olacakla­rına inandıklarının altını çiz­di. Karakaş, Almanya’dan sonra hangi ülkelerde satışa çıkacak­larının sorulması üzerine, “Al­manya’daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya’da devam ede­rek ilerlemek istiyoruz” dedi.

T8X'e başladık, bayilik sistemine geçeceğiz

TOGG CEO’su Karakaş, iki model arasında 2,5 yıl olduğu­na ve yeni modelin ne zaman geleceğine dair bir soruya kar­şılık, öğrenen bir organizasyo­nun aynı süreçleri tekrarlar­ken daha hızlı ilerlediğini an­cak yapay zekada, bataryada ve bağlantılı teknolojilerde çok hızlı bir değişimin içerisinden geçtiklerini, bu değişimi haz­mederek ilerlemeleri gerekti­ğini söyledi. Karakaş, “T10X’in bir küçüğü olacak T8X üzerine şimdiden çalışmalarımıza baş­ladık. Normalde böyle bir ürü­nün, 2,5 senede çıkması lazım ama biz onu 2 sene kadar ön­ce çıkarmak için çabalıyoruz şu an” diye konuştu.

Karakaş, bayi açıp açmayacaklarına dair bir soru üzerine, sadece satış ra­kamlarının nereden geldiğine bakmadıklarını ve potansiyel­leri de incelediklerini belirte­rek, “Önümüzdeki 3-5 ay içeri­sinde 5-6 noktada başlayacağız acente bayiliğiyle ve oradan öğ­rendiklerimizle bunu artırarak ülkemizin geri kalanına biraz yaymak istiyoruz. Hibrit bir ça­lışmanın birbirini destekleme­si. Avrupa’ya da aynı mantık­la açılmak istiyoruz” diye ko­nuştu.

Eşit koşulda hiçbir rekabetten korkumuz yok

Çinlilerin otomotiv yatırımı üzerine Fuat Tosyalı, "Tabii ki gelebilirler, bu ülkede yatırım da yapabilirler. Ama ben bizim toplumumuzla özdeşleşeceklerini, kaynaşacaklarını düşünmüyorum” dedi. Tosyalı, şunları kaydetti: “Eğer hakikaten Çinli yatırımcı buraya gelip bir tesis kurduğunda bizim gibi davranacaksa ben kendim gider onun aracını alıp binerim.

Aynı benim kardeşlerimi alıp çalıştıracaksa, iş ortamı oluşturacaksa, aynı sosyal standartları sağlayacaksa ve bizim toplumumuzun, ekosisteminin bir parçası olacaksa, o Çinli değil, aslında Türk. Biz de ona elimizden gelen desteği veririz. Ama buraya gelip inşaatını bile kendi müteahhidine yaptırırsa bu olmaz. O zaman bu zaten adil bir yarış da olmaz. Üretim maliyetlerimiz, maaşlarımız, bu işe yatırdığımız sermayemiz ortada. Zaten eşit koşulda hiçbir rekabetten korkumuz yok.”

TOGG ileride mutlaka halka arz olmalı

Halka arz veya exit gibi planlarının olup olmadığına ilişkin konuşan Fuat Tosyalı, “Exit söz konusu değil ancak halka arz her şirketin yol haritasında olması gerekiyor. Halka arzı bir paylaşım olarak görüyoruz. Bugün değil, çok kısa zamanda da değil ama TOGG mutlaka halka arz olmalı, hissesini halka arz etmeli ve Türkiye›den yatırımcılar almalıdır. Bu tabii Togg’un başarısına ortak etme anlamında anlaşılır” dedi.