Avrupa’nın otomotiv merkezine Togg ile gireceğiz
Togg, Avrupa pazarına Almanya ile giriş yaptı. Kısa bir süre sonra İtalya ve Fransa pazarına açılacaklarını açıklayan Togg yetkilileri, üçüncü model T8X için de çalışmalara başladıklarını bildirdi. T10X ve T10F fiyatının tüm dünyada aynı olduğunu söyleyen yetkililer, ülkeler arasındaki fiyat farkını verginin belirleyeceğini vurguladı.
Togg’un üçüncü modeli T8X'in kısa sürede çıkarılması için çalışmaların sürdüğü, diğer Togg modellerinin yurt dışında Almanya'dan sonra Fransa ve İtalya'da satışa çıkmasının hedeflendiği açıklandı.
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Münih’te açıklamalarda bulundu. Fuat Tosyalı, “Ürünümüzün kalitesinden eminiz. Tereddüdümüz olsa gelip burada boy göstermezdik. Eksiğimiz olabilir ama eksiğimizi her an revize etmek üzere altyapımız var ki hemen revize ediyoruz” diye konuştu.
Ortaklık planı yok
Çinli yatırımcılar ile görüştüklerine dair iddialar üzerine Fuat Tosyalı, “Görüşmedik bugüne kadar. Böyle bir ihtiyacımız da yok. 5 ortak olarak yola çıktık. Yeni bir hissedar almaya ihtiyaç yok, birincisi bu. İkincisi Çinli ile şunla bunla falan görüşmemizi gerektirecek bir durum da yok. ” Tosyalı, görüşmelerinin genellikle teknoloji alanında işbirliği için olduğuna işaret ederek, “Teknoloji geliştirmek için Alman bir teknoloji tedarikçisi ile de görüşürüz, Amerikalıyla da görüşürüz, Çinliyle de görüşürüz. Çünkü eninde sonunda dünyaya entegre bir yapı yapıyoruz” dedi.
Fabrika çıkış fiyatı aynı farkı vergi belirleyecek
Aracın Almanya fiyatı hakkında bilgi veren Tosyalı, “Bizim fabrika çıkış fiyatımız belli. Burada muazzam bir rekabet var. Arada çok büyük bir fark yok zaten. Üretim maliyeti, bir dar marjınız var, bir de marketin belirlediği fiyat var. Neticede bizim bir fabrika çıkış fiyatımız var. Bu ürünün her ülkede, o ülkedeki vergilere göre fiyat farklılıkları içerebilir. O üzerindeki mali, vergisel yüklerden kaynaklanır. Netice bizim için değişmiyor. Ülkemizde uygulanan ÖTV miktarlarıyla, Almanya’da satışta uygulanan miktarlar tabii ki değişiklikler gösteriyor. KDV’si, ÖTV’si aracın nihai fiyatını belirliyor. Bu bizim kontrol edebileceğimiz bir oran değil ama bizim Almanya için fabrika çıkış fiyatımız Türkiye’den ucuza olmayacak.”
Çok uzun zamandır Almanya'dan ciddi talep aldıklarını vurgulayan Tosyalı, "Pazarla ilgili bir tereddüdümüz yok. Burada bir aracımıza güveniyoruz, iki pazardaki rakiplerimizle olan mukayeseye her şekilde güveniyoruz. Orada bir sorun görmüyoruz. Önemli olan bizim bu talebi karşılayacak üretim yapabilmemiz. T10F de yeni bir ürünümüz. Gittikçe artacak bir üretim kapasitemiz olacak. Bunu da dengeli bir şekilde iç piyasaya ve dış piyasaya yönlendireceğiz" şeklinde konuştu.
En iyilerle çalışmaya çalışıyoruz
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da Togg’da yeni nesil kimyalı bir bataryanın ne zaman görüleceği şeklindeki soru üzerine, batarya noktasında mümkün oldukça dünyanın en iyileriyle işbirliği yaparak yola çıktıklarını söyledi. Batarya konusunun başından itibaren içerisinde olmak istedikleri ve devletin de desteklediği bir yaklaşım olduğunu dile getiren Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “O zaman dünyada seri üretime girmiş, en büyük ve en yüksek enerji yoğunluğu olan ve en fazla menzili sağlayacak kimyaya sahip bir şirketle başladık yola.
Ama o şirket de diğer şirketlerde olduğu gibi teknolojilerin gelişimine hazırlanıyor. Kimyanın değişiyor olması bizim bataryayı üreteceğimiz ve üretebileceğimiz yetkinliğin kaybolduğu anlamına gelmiyor. Kimlerle beraber çalıştığımız önemli.
Dolayısıyla dünyanın en iyileriyle çalışmaya devam ettiğimiz sürece de o kaynaklara ulaşacağız. Dünyanın konusunda en iyisi kimse, bir numara, iki numara kimse onlarla çalışıyoruz. Her zaman yanımızda bir tane güçlü partnerimiz var. Bizim hep tercihimiz, evet belirleyelim, iyi partner kim? Onlarla beraber yolumuza devam edelim.”
Almanya’dan sonra İtalya ve Fransa var
Gürcan Karakaş, neden ilk Almanya’nın tercih edildiğine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu: “Doğru zamanda, doğru yerde olmak bu tür olaylarda çok önemli. Almanya en büyük pazar. Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ayrışabileceğinizi hissediyorsanız oraya girmekten korkmazsınız, çekinmezsiniz. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik.
Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya’ya geldik” şeklinde konuştu. Almanya’da rekabetçiliklerini gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olacaklarına inandıklarının altını çizdi. Karakaş, Almanya’dan sonra hangi ülkelerde satışa çıkacaklarının sorulması üzerine, “Almanya’daki öğrendiklerimizi Fransa ve İtalya’da devam ederek ilerlemek istiyoruz” dedi.
T8X'e başladık, bayilik sistemine geçeceğiz
TOGG CEO’su Karakaş, iki model arasında 2,5 yıl olduğuna ve yeni modelin ne zaman geleceğine dair bir soruya karşılık, öğrenen bir organizasyonun aynı süreçleri tekrarlarken daha hızlı ilerlediğini ancak yapay zekada, bataryada ve bağlantılı teknolojilerde çok hızlı bir değişimin içerisinden geçtiklerini, bu değişimi hazmederek ilerlemeleri gerektiğini söyledi. Karakaş, “T10X’in bir küçüğü olacak T8X üzerine şimdiden çalışmalarımıza başladık. Normalde böyle bir ürünün, 2,5 senede çıkması lazım ama biz onu 2 sene kadar önce çıkarmak için çabalıyoruz şu an” diye konuştu.
Karakaş, bayi açıp açmayacaklarına dair bir soru üzerine, sadece satış rakamlarının nereden geldiğine bakmadıklarını ve potansiyelleri de incelediklerini belirterek, “Önümüzdeki 3-5 ay içerisinde 5-6 noktada başlayacağız acente bayiliğiyle ve oradan öğrendiklerimizle bunu artırarak ülkemizin geri kalanına biraz yaymak istiyoruz. Hibrit bir çalışmanın birbirini desteklemesi. Avrupa’ya da aynı mantıkla açılmak istiyoruz” diye konuştu.
Eşit koşulda hiçbir rekabetten korkumuz yok
Çinlilerin otomotiv yatırımı üzerine Fuat Tosyalı, "Tabii ki gelebilirler, bu ülkede yatırım da yapabilirler. Ama ben bizim toplumumuzla özdeşleşeceklerini, kaynaşacaklarını düşünmüyorum” dedi. Tosyalı, şunları kaydetti: “Eğer hakikaten Çinli yatırımcı buraya gelip bir tesis kurduğunda bizim gibi davranacaksa ben kendim gider onun aracını alıp binerim.
Aynı benim kardeşlerimi alıp çalıştıracaksa, iş ortamı oluşturacaksa, aynı sosyal standartları sağlayacaksa ve bizim toplumumuzun, ekosisteminin bir parçası olacaksa, o Çinli değil, aslında Türk. Biz de ona elimizden gelen desteği veririz. Ama buraya gelip inşaatını bile kendi müteahhidine yaptırırsa bu olmaz. O zaman bu zaten adil bir yarış da olmaz. Üretim maliyetlerimiz, maaşlarımız, bu işe yatırdığımız sermayemiz ortada. Zaten eşit koşulda hiçbir rekabetten korkumuz yok.”
TOGG ileride mutlaka halka arz olmalı
Halka arz veya exit gibi planlarının olup olmadığına ilişkin konuşan Fuat Tosyalı, “Exit söz konusu değil ancak halka arz her şirketin yol haritasında olması gerekiyor. Halka arzı bir paylaşım olarak görüyoruz. Bugün değil, çok kısa zamanda da değil ama TOGG mutlaka halka arz olmalı, hissesini halka arz etmeli ve Türkiye›den yatırımcılar almalıdır. Bu tabii Togg’un başarısına ortak etme anlamında anlaşılır” dedi.