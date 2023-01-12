Bakan Varank: Tesla’nın Türkiye'ye girişi iç değerlendirmelerden uzadı

ABD ziyareti kapsamında hafta başında teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi’ne giden Varank, Tesla’nın Fremont Fabrikası’nda gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını paylaştı. Şirketin Türkiye piyasasına gelmesiyle ilgili görüşmeleri olduğunu belirten Varank, “Tesla’nın şu anda şarj istasyonlarıyla beraber Türkiye piyasasına girmekle ilgili faaliyetleri devam ediyor. Aslında daha önce Türkiye’ye geleceklerdi ama kendi iç değerlendirmelerinden dolayı süreç biraz daha uzadı” diye konuştu. Tesla’nın Türkiye’de eleman almak üzere verdiği iş ilanları basına yansımıştı.

Varank, Tesla’nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, “Tesla, otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin’deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya’da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor” dedi.