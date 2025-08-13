BETAM: İkinci el otomobil piyasasında talep temmuzda arttı

BETAM verilerine göre, ikinci el otomobil talep endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 19,1 arttı.

Piyasadaki canlılık göstergelerinden biri olan satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 4,1 puan artarak yüzde 25,5’e çıktı. Buna karşılık, satılık ilanların yayında kalma süresi 0,6 gün uzayarak 22,9 gün oldu.

Enflasyondan arındırılmış otomobil fiyatlarındaki yıllık düşüş temmuzda yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. 2023 Mayıs’ta yüzde -47,9 ile zirve yapan reel fiyatlardaki gerileme, 2024 Haziran’da yüzde -41,4’e kadar yavaşlamıştı.

Model ve yakıt türüne göre fiyatlar

Ağustos itibarıyla 2004-2008 model otomobillerin ortalama fiyatı 453 bin 255 TL, 2009-2013 model araçların fiyatı 723 bin 928 TL, 2014-2018 model araçların fiyatı ise 1 milyon 131 bin TL oldu. Yakıt türüne göre ortalama fiyatlar ise benzinli araçlarda 1 milyon 236 bin TL, benzin & LPG’de 523 bin 545 TL, dizelde 986 bin 515 TL, hibritte 2 milyon 270 bin TL, elektriklide ise 3 milyon 335 bin TL olarak kaydedildi.

Arz ve talep yükselişte

Haziran ayına kıyasla satılık otomobil ilan sayısı yüzde 2,2 artarak 988 bin 497’ye çıktı. Talep endeksi de mayıs ve hazirandaki düşüşün ardından temmuzda toparlanma gösterdi.