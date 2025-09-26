BMW yangın riski nedeniyle 196 binden fazla aracını geri çağırdı: Modeller belli oldu!

Alman otomobil devi BMW, yangın riski nedeniyle 196 binden fazla aracını geri çağırdı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırılan araçların motor marş motoru rölesinin korozyona uğrayabileceğini ve bunun aşırı ısınma ve kısa devreye yol açarak yangın riskini artırabileceğini duyurdu.

NHTSA'ya göre, geri çağırma Toyota Supra ve 2022 BMW 230i araçları da dahil olmak üzere birçok modeli etkiliyor.

NHTSA'nın duyurusunda BMW bayilerinin geri çağırma tedbiri kapsamında ücretsiz olarak motor marş motorunu değiştireceği belirtildi.