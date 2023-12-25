Boş park yeri bulamayınca uygulamasını yaptılar

Sevilay ÇOBAN

Biri uluslararası ticaret ve işletmecilik diğeri yazılım mühendisliği mezunu her ikisi de 23 yaşındaki iki gencin yolları, lise çağlarında başlayan girişimcilik serüvenlerinde çeşitli başarılar elde etmeleriyle kesişti. Altay Bozkurt ve Ahmet Ertok, Bahçeşehir Üniversitesi’nin girişimcilik burs programı olan ApplyBAU ile öğrenim görmeye hak kazandılar. Odağını teknolojiye yönelten ortaklar, bugüne kadar iki girişimleri ile İTÜ Çekirdek’te yer alma başarısı gösterdiler.

İki genç girişimcinin son projelerinin hikâyesi de aslında ilk girişimlerini büyütmek için çıktıkları o yola dayanıyor. Ertok ve Bozkurt, boş park yeri bulma problemine çözüm sunan Parkera’yı DÜNYA’ya anlattılar. Kendilerini “araştırmayı seven ve ürün/pazar uyumunu merkezine alan bir zihin yapısına sahibiz” şeklinde anlatan Altay Bozkurt ve Ahmet Ertok, söze ilk girişimlerinden başladılar. Altay Bozkurt, İTÜ Çekirdek’te yer alan ilk girişimleri Exdat (Expiration Date Tracker) ile döngüsel ekonomiyi temel alarak perakende sektöründe gıdaların korunması üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Park yeri ararken toplantıya geç kalınca…

Bir mobil uygulama düşünün; siz trafikte gideceğiniz yere ne zaman varacağınızı düşünürken, o da yapay zekâsı ile en yakın otoparka olan mesafenizi hesaplayarak önceden hangi otoparkta boş park yerleri olduğunu tespit ediyor. İşte bu uygulamanın adı Parkera… Ahmet Ertok, Parkera’nın ortaya çıkış hikâyesinin Exdat’a dayandığını anlatarak, şunları söylüyor; “Aracımızla trafikte geçirdiğimiz süreden daha fazlasını boş park yeri bulma konusunda harcıyorduk.

Bu deneyim Parkera’nın doğmasına yol açtı. Farklı demografilerde ve geniş kitlelerde boş park yeri bulma problemini araştırmaya başladık. Bu noktadan itibaren birkaç çözüm alternatifi geliştirdik ve Parkera’nın temellerini atmış olduk.” Yapay zekâsı sayesinde sürücüleri trafikten uzaklaştıracak otopark tavsiyelerinde bulunan Parkera mobil uygulamasının içinde otoparkların canlı boş park yeri bilgisi, çalışma saatleri, ücret tarifesi ve sürücülerin ihtiyaç duyduğu diğer bilgiler bulunuyor.

“Yoğun bir Ar-Ge çalışması yaptık”

Boş park yeri bulma problemine yönelik çözümleri inceleyerek işe başladıklarını dile getiren Altay Bozkurt, “Bu kapsamda hem ülkemizde hem de dünya genelinde kullanılan çözümleri araştırdık. Ardından, çözümleri önem sırasına göre detaylandırdık ve karşılanmamış müşteri ihtiyaçlarını belirledik. Bu çerçevede, 3 temel hedef kitle için iş modelleri geliştirdik ve ilgili kurumlarla iletişime geçtik. İSPARK ve diğer ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından, projemizi hayata geçirmek için İTÜ Çekirdek ile TÜBİTAK 1512 programına başvuruda bulunduk. Yoğun bir Ar-Ge çalışması ve çaba harcadık” diyor.

Hem cebe hem çevreye katkı sağlıyor

İTÜ Çekirdek tarafından sunulan destekler ve diğer paydaşları tarafından sağlanan hibeler sayesinde verimli bir çalışma ortamı oluşturduklarını kaydeden iki ortak, Parkera’nın sürücülere sağladığı kolaylığın yanı sıra diğer katkıları şöyle anlattı; “Uygulama sayesinde sürücülerin saniyeler içinde boş park yeri bulabilmesinin yanı sıra her bir araç için yıllık ortalama 97 KG karbon dioksit (CO2) ve 2.400 TL değerinde akaryakıt tasarrufu sağlanıyor. Şehir içi trafik bu sayede yüzde 10’a varan oranda düşürülebilirken, otopark cirolarında yüzde 23’e varan artışı da beraberinde getiriyor. Bu faydalar, hem sürücülere pratik çözümler sunmamız hem de çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir yaklaşım benimsememiz ile elde edilmektedir.”

Hedef 500 bin kullanıcı 1 milyon dolar ciro

Türkiye’de İstanbul, İzmir ve Gaziantep’te aktif olan uygulama şimdiden ABD, İngiltere, Lüksemburg, Singapur, Çin ve Avustralya olmak üzere 6 ülkede hizmet veriyor. Ertok, uygulamanın 11 binden fazla kullanıcısı olduğunu söyleyerek, “Anlaşmalı olduğumuz 2.605 otopark var. Sadece 11 ayda Parkera üzerinde 247.787 işlem gerçekleştirildi ve 3,3 ton Karbon dioksit (CO2) salınımın önüne geçmeyi başardık. Hedefimiz, 2024'ün sonuna kadar 10 ülkede hizmet vermek, 500 bin kullanıcıya ulaşmak ve 1 milyon dolar ciro elde etmektir" diyor.

İnnogate ile yeni başarılar elde edeceğiz

Altay Bozkurt ve Ahmet Ertok, İTÜ Çekirdek ile uzun bir süredir iş birliği içinde olduklarını ifade ederek, gelecek planlarını şöyle ifade ediyor; “Parkera’nın TÜBİTAK sürecinde kendilerinden aldığımız destekten oldukça memnun kaldık. Daha sonra Ön Kuluçka programına dahil olduk ve yaklaşık 2 yıldır birlikte Parkera üzerinde çalışıyoruz. Başarıyla tamamladığımız projelerimizin ışığında, Big Bang Startup Challenge’da yer almaya hak kazandık. İlerleyen süreçte, Kuluçka programının ardından uluslararası hızlandırma programı Innogate’te yeni başarılar elde etmeyi planlıyoruz. İTÜ Çekirdek ile olan iş birliğimiz, girişimimizin başarısına katkıda bulunan önemli bir faktördür.”