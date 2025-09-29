BYD iç pazardaki durgunluğu ihracatla aşacak

Çin’in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, iç pazardaki yavaşlamayı dengelemek için uluslararası satışlara hız veriyor. South China Morning Post’un aktardığına göre şirket, 2025 yılı için ihracatın toplam satışlar içinde yüzde 20 paya ulaşmasını öngörüyor.

İhracatta hedef: 1 milyon araç

BYD, revize edilen 4,6 milyon adetlik satış hedefinin 800 bin ila 1 milyonunun Çin dışındaki pazarlarda gerçekleşmesini bekliyor. Bu rakam, 2024 yılında 4,26 milyon teslimatın yüzde 10’undan azını oluşturan ihracat payının neredeyse iki katına çıkması anlamına geliyor.

“Küresel atılımı gemilerimiz sağlıyor”

BYD’nin marka ve halkla ilişkiler genel müdürü Li Yunfei, şirketin kendi özel otomobil taşıma gemileri filosu sayesinde küresel açılımın hız kazandığını söyledi. Li, “Uluslararası teslimatlar önümüzdeki yıllarda daha büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Çin dışında rekabet avantajı

Şirketin stratejisi, Çin iç pazarında giderek kızışan rekabete karşı küresel pazarlarda daha güçlü konumlanmayı amaçlıyor. BYD’nin özellikle Avrupa, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika pazarlarında agresif büyüme planları dikkat çekiyor.