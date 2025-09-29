BYD iç pazardaki durgunluğu ihracatla aşacak
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, yurt içindeki yavaşlamayı dengelemek için ihracata ağırlık veriyor. Şirket, 2025 yılında toplam satışlarının yaklaşık yüzde 20’sinin uluslararası pazarlardan geleceğini öngörüyor. Revize edilen 4,6 milyon adetlik satış hedefi içinde, Çin dışındaki teslimatlar 800 bin ile 1 milyon arasında olacak. 2024’te ihracat toplam satışların yüzde 10’undan azını oluştururken, BYD gelecek yıl bu oranı iki katına çıkarmayı planlıyor.
Çin’in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, iç pazardaki yavaşlamayı dengelemek için uluslararası satışlara hız veriyor. South China Morning Post’un aktardığına göre şirket, 2025 yılı için ihracatın toplam satışlar içinde yüzde 20 paya ulaşmasını öngörüyor.
İhracatta hedef: 1 milyon araç
BYD, revize edilen 4,6 milyon adetlik satış hedefinin 800 bin ila 1 milyonunun Çin dışındaki pazarlarda gerçekleşmesini bekliyor. Bu rakam, 2024 yılında 4,26 milyon teslimatın yüzde 10’undan azını oluşturan ihracat payının neredeyse iki katına çıkması anlamına geliyor.
“Küresel atılımı gemilerimiz sağlıyor”
BYD’nin marka ve halkla ilişkiler genel müdürü Li Yunfei, şirketin kendi özel otomobil taşıma gemileri filosu sayesinde küresel açılımın hız kazandığını söyledi. Li, “Uluslararası teslimatlar önümüzdeki yıllarda daha büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Çin dışında rekabet avantajı
Şirketin stratejisi, Çin iç pazarında giderek kızışan rekabete karşı küresel pazarlarda daha güçlü konumlanmayı amaçlıyor. BYD’nin özellikle Avrupa, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika pazarlarında agresif büyüme planları dikkat çekiyor.