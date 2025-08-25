BYD, yeni Seal 07 DM-i’yi 29 Ağustos’ta tanıtacak: İşte yeni özellikleri ve detaylar!

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Seal 07 DM-i modelini güncelledi. Şirket, hibrit sedanın yeni versiyonunu 29 Ağustos’ta başlayacak 2025 Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıtacak.

Tavanında ilk kez LiDAR sensörü

BYD’nin yayınladığı resmi görsellerde, güncellenen Seal 07 DM-i’nin tavanında selefinde bulunmayan LiDAR sensörü dikkat çekiyor. Bu özellikle birlikte aracın sürücü destek sistemlerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni ölçülerle daha geniş gövde

Güncellenmiş Seal 07 DM-i, 4995 mm uzunluk, 1900 mm genişlik ve 1495 mm yükseklik değerleriyle selefinden daha büyük ölçülere sahip oldu. 2900 mm dingil mesafesi ise korunmaya devam ediyor.

Hibrit motor gücünü koruyor

2026 Seal 07 DM-i, mevcut modelde olduğu gibi maksimum 115 kW güç üreten 1.5T benzinli motor ile 200 kW çıkışlı elektrik motorunu bir arada sunuyor. Araç, yakıt tüketimini düşüren beşinci nesil DM hibrit teknolojisi ile donatılmış durumda.

Fiyat aralığı merak konusu

Mevcut Seal 07 DM-i modeli 139 bin 800 Yuan’dan (Yaklaşık 800.982 TL) başlayan fiyatlarla satılıyor ve 195 bin 800 Yuan’a (1.121.834 TL) kadar çıkıyor. Güncellenmiş versiyonun fiyatları ise fuar tanıtımı sonrası netleşecek.