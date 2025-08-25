BYD, yeni Seal 07 DM-i’yi 29 Ağustos’ta tanıtacak: İşte yeni özellikleri ve detaylar!
Çinli otomotiv devi BYD, Seal 07 DM-i modelini güncelledi. Hibrit sedanın tavanında ilk kez LiDAR sensörüne yer verildi. 2026 model yılı Seal 07 DM-i, 29 Ağustos’ta 2025 Chengdu Otomobil Fuarı’nın açılış gününde tanıtılacak. Yeni model, selefine kıyasla daha büyük boyutlarıyla dikkat çekerken, 1.5T motor ve 200 kW’lık elektrik motoruyla beşinci nesil DM teknolojisini barındırmaya devam edecek.
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Seal 07 DM-i modelini güncelledi. Şirket, hibrit sedanın yeni versiyonunu 29 Ağustos’ta başlayacak 2025 Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıtacak.
Tavanında ilk kez LiDAR sensörü
BYD’nin yayınladığı resmi görsellerde, güncellenen Seal 07 DM-i’nin tavanında selefinde bulunmayan LiDAR sensörü dikkat çekiyor. Bu özellikle birlikte aracın sürücü destek sistemlerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
Yeni ölçülerle daha geniş gövde
Güncellenmiş Seal 07 DM-i, 4995 mm uzunluk, 1900 mm genişlik ve 1495 mm yükseklik değerleriyle selefinden daha büyük ölçülere sahip oldu. 2900 mm dingil mesafesi ise korunmaya devam ediyor.
Hibrit motor gücünü koruyor
2026 Seal 07 DM-i, mevcut modelde olduğu gibi maksimum 115 kW güç üreten 1.5T benzinli motor ile 200 kW çıkışlı elektrik motorunu bir arada sunuyor. Araç, yakıt tüketimini düşüren beşinci nesil DM hibrit teknolojisi ile donatılmış durumda.
Fiyat aralığı merak konusu
Mevcut Seal 07 DM-i modeli 139 bin 800 Yuan’dan (Yaklaşık 800.982 TL) başlayan fiyatlarla satılıyor ve 195 bin 800 Yuan’a (1.121.834 TL) kadar çıkıyor. Güncellenmiş versiyonun fiyatları ise fuar tanıtımı sonrası netleşecek.