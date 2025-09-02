BYD’de 2020’den bu yana ilk: Üretim 2 ay üst üste düştü

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Ağustos ayında 2020’den bu yana ilk kez üst üste ikinci aylık üretim düşüşünü açıkladı. Şirketin üretimi, Temmuz’daki yüzde 0,9’luk düşüşün ardından geçen ay yüzde 3,78 azalarak 353.090 adede geriledi.

Yurtiçi satışlar daralıyor

Toplam satışların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan yurtiçi satışlar, Avrupa başta olmak üzere küresel satışlardaki artışa rağmen yıllık bazda yüzde 14,3 düşerek 292.813 adede indi. Böylece yurtiçi satışlarda üst üste dördüncü aylık gerileme kaydedildi.

Satış hedefi zora girdi

BYD, 2025 yılı için 5,5 milyon adetlik satış hedefi koymuştu. Ancak şirket yılın ilk sekiz ayında bu hedefin sadece yüzde 52,1’ine ulaşabildi. China Merchants Bank International analistleri, BYD’nin tüm yıl satış tahminini 4,9 milyon adede çekerek aşağı yönlü revize etti.

Kârlılıkta baskı artıyor

Bu gelişme, BYD’nin üç yıldan uzun süredir ilk kez çeyrek dönem kârında düşüş yaşamasının hemen ardından geldi.

Marjlar üzerinde artan baskı dikkat çekerken, üretim kompozisyonunda da değişim yaşanıyor. Ağustos ayında elektrikli araç (EV) üretimi yüzde 26 artış gösterirken, plug-in hibrit (PHEV) üretimi düşüşünü sürdürdü. Böylece Nisan ayından bu yana EV üretimi PHEV’lerin önüne geçti.