Çekya’dan dostluk eli
Depremin yaraları hala sarılmış değil, otomotiv markaları da desteklerini aralıksız sürdürüyorlar. Bir destek de yurtdışından geliyor ve Škoda Auto ve Volkswagen AG, deprem bölgesinde konaklama ihtiyacı olan yetkili satıcı çalışanlarına konteyner ev ile destek olma kararı aldı.
Depremin yaraları hala sarılmış değil, otomotiv markaları da desteklerini aralıksız sürdürüyorlar. Bir destek de yurtdışından geliyor ve Škoda Auto ve Volkswagen AG, deprem bölgesinde konaklama ihtiyacı olan yetkili satıcı çalışanlarına konteyner ev ile destek olma kararı aldı. Büyük depremin ardından en büyük ihtiyaçlardan biri olan barınma sorununu çözmek adına Škoda Auto, Volkswagen AG, Yüce Auto ve Doğuş Otomotiv yetkililerinin oluşturduğu komitenin ihtiyaçları tespiti sonucunda 75 konteyner ev tedarik süreci başlatıldı. İhtiyacı tespit edilmiş deprem bölgesi yetkili satıcılarının çalışanlarını ve ailelerini de kapsayan konteyner evler, sahiplerine en kısa sürede ulaştırılacak. Yüce Auto ve Doğuş Otomotiv’in öncülük ettiği, Škoda Auto ve Volkswagen AG’nin finanse ettiği bu yardım projesi, yaraları sarmak adına bir adım olurken aynı zamanda grup içerisindeki dayanışmanın da güzel bir örneği olarak dikkat çekti.