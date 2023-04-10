Çekya’dan dostluk eli

Depremin yaraları hala sarılmış değil, otomotiv markaları da desteklerini ara­lıksız sürdürüyorlar. Bir des­tek de yurtdışından geliyor ve Škoda Auto ve Volkswagen AG, deprem bölgesinde ko­naklama ihtiyacı olan yetkili satıcı çalışanlarına konteyner ev ile destek olma kararı aldı. Büyük depremin ardından en büyük ihtiyaçlardan biri olan barınma sorununu çözmek adına Škoda Auto, Volkswa­gen AG, Yüce Auto ve Doğuş Otomotiv yetkililerinin oluş­turduğu komitenin ihtiyaçla­rı tespiti sonucunda 75 kon­teyner ev tedarik süreci baş­latıldı. İhtiyacı tespit edilmiş deprem bölgesi yetkili satıcı­larının çalışanlarını ve ailele­rini de kapsayan konteyner ev­ler, sahiplerine en kısa sürede ulaştırılacak. Yüce Auto ve Do­ğuş Otomotiv’in öncülük etti­ği, Škoda Auto ve Volkswagen AG’nin finanse ettiği bu yar­dım projesi, yaraları sarmak adına bir adım olurken aynı zamanda grup içerisindeki da­yanışmanın da güzel bir örneği olarak dikkat çekti.