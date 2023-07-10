Chery ağları örüyor

Çinli üretici Chery’nin Türkiye operasyonu hızlı devam ediyor. 4 yeni yetkili satıcı ve servis noktasını daha hizmete açan markanın 21 ildeki nokta sayısı da böylece 30 adede yükselmiş oldu.

Mart ayında gecikmeli de olsa Türkiye’ye adım atan markanın sonrasındaki adımları sıklaştı. Toplam 9 bin 757 adetlik satış da bunun göstergesi. Sadece haziran ayında 4 bin 218 adetlik satış da Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan’ın “hedefimiz büyük” açıklamasını doğrular nitelikte.

Chery Türkiye; İstanbul’da Bostancoğlu ve Mez, Antalya’da Antoto ve Kocaeli’de de Kaya olmak üzere dört yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti. Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktaları ile birlikte 21 ilde 30 noktaya ulaşan hizmet ağıyla dikkat çekiyor. Chery Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunuyor.

Yeni yapılanma ilgi çekti

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Chery’nin Türkiye’deki yeni yapılanması, Türk tüketicisi tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Bugün, satış ve satış sonrası ağımıza katılan 4 yeni yetkili satıcımızla birlikte, 21 ilimizde, 30 yetkili satıcı ve servis noktasına ulaşarak Türkiye’de müşterilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. 3 yeni SUV modelimiz ile hedefimiz, mutlu müşteriler yaratarak daha fazla tercih edilmek ve Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu göstermek” dedi