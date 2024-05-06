Chery için Türkiye yatırımı hâlâ masada

Volkan DEMİRKUŞAK

Çin seyahatimizin yansımaları devam ediyor. Chery Grubu Başkanı Yin Tongyue, Chery İnternational Başkanı Zhang Guibing, Chery Türkiye Genel Müdürü Fenghuo Sİ ve Chery Başkan Yardımcısı Ahu Turan ile markanın Türkiye yatırımı, geleceği ve planları hakkında konuşma, fikirlerini alma fırsatı bulduk.

Sorularımızı yanıtlayan Başkan Tongyue, “Elektrikli araçlar giderek daha büyük pay alıyor ve hız inanılmaz şekilde artıyor. Şu anda 65’in üzerinde pazar payına sahibiz. Avrupa biraz yavaşladı fakat bunda bazı devletlerin teşvikleri geri çekmesinin etkisi büyük” dedi.

“Şarj alt yapısı geliştirilmeli”

Şarj altyapısı konusunda ilerlemeye devam edilmesi gerektiğine dikkat çeken Tongyue, PHEV araçlarla geçiş dönemine de hazırız. Elektrikli araç konusunda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Geçen yıl 1,9 milyon adetlik toplam satış gerçekleştirdik. Çin’in en hızlı büyüyen markasıyız satışlarımızın %50’si ihracattan geliyor ve 5 yıllık planlarımıza uygun ilerliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin uzun süredir beklediği yatırımı Türkiye yerine neden İspanya’da yapmayı tercih ettiklerini sorduğumuzda “Türkiye Devletiyle temaslarımız sürüyor, planlarımızı yatırım öngörümüzü kuruyoruz. Türkiye’nin elektrikli araçlara uygulamaya başladığı kısıtlamalar kısa vadeli planlarımızı etkilemiş olsa da bakanlıklarla sürekli temas halindeyiz ve belirli başlı çözümler bulacağımıza eminiz” diyen Tongyue, "Avrupa’ya giriş yıllarındayız, buna bir ön tanışma diyebiliriz. İspanya’da satışlarımız başladı Türkiye ise ilk yılımızda en başarılı olduğumuz ülke” ifadelerini kullandı.

'İspanya Avrupa’yı, Türkiye ise Ortadoğu’yu besleyebilir'

İspanya fabrikasıyla yatırımların devam ettiğini tekrarlayan İnternational Başkanı Zhang Guibing, “Türkiye olası bir fabrikada hem Avrupa hem de Ortadoğu arasında bir köprü olabilir” dedi. Ar-Ge merkeziyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve işe alımların başladığını söyleyen Ahu Turan ise “Türkiye çok önemli pazarlarımızdan, Jaecoo markası ile de geldik, merkez için lokasyon seçimi aşamasındayız yakında size bunun bilgisini de veriyor olacağız” diye konuştu. Türkiye’deki çalışan sayılarının 50’yi aştığına da dikkat çeken Turan, Ar-Ge merkeziyle alakalı Sanayi Bakanlığı ile sıkı temasta olduklarını da dile getirdi.