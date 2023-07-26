Chery TIGGO, haziranda segmentinde en çok satan dördüncü araç

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı Chery, uzun süredir otomobil kullanıcılarına küresel çapta yüksek teknolojili ve üst düzey kaliteye sahip ürünleri sunmaya odaklandı.

Bu modellerden C-SUV Chery TIGGO 7 PRO, Türkiye pazarında üstün akıllı teknolojisi ve zengin donanımları sayesinde kısa sürede müşterilerin ilgisini ve beğenisini kazanmayı başardı.

TIGGO 7 PRO, haziran ayında gerçekleştirdiği 1.419 adetlik satışla C-SUV segmentinde dördüncü sırada yer aldı ve C-SUV segmentinin lideri olma yolunda da önemli bir adım atmış oldu.

Lansmanından itibaren 4 ayda bu satış rakamına ulaşan Chery ürün ailesinin üstün özellikleriyle rakiplerinden ayrıştığı belirtildi.

Anahatarsız giriş, tek tuşla çalıştırma

TIGGO 7 PRO'da kokpitteki 12,3 inçlik tam ekran LCD gösterge, 7 inçlik LCD gösterge ve 10,25 inçlik ultra net merkezi kontrol ekranından oluşan üç ekranlı yapı, lüks ve teknolojinin uyumlu birleşimini temsil ediyor.

Merkezi kontrol ekranı havada süzülen tasarımıyla lüks duygusunu daha da güçlendiriyor. Ekran, gelişmiş çözünürlük ve dokunmatik geri bildirim düzeyine de sahip. Kullanıcıların eğlence ve pratiklik gereksinimlerini; klima, sunroof, müzik, navigasyon ve benzeri işlevler için sesli kontrol özelliği karşılıyor. TIGGO 7 PRO, tamamen yeni bir seyahat deneyimi ve gelişmiş bağlantı özellikleri için teknolojiden güç alıyor.

Akıllı otomobil döneminin kapılarını aralayan TIGGO 7 PRO; anahtarsız giriş, tek tuşla çalıştırma, elektrikli katlanır yan aynalar, elektronik vites seçicisi, EPB ve AUTOHOLD, yüksek çözünürlüklü geri vites görüntüleri, 360 derece panoramik görüntüler ve kablosuz şarj gibi birçok akıllı teknolojiyi kullanıma sunuyor. Böylece kullanıcıların sürüş gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor ve sürüşü daha rahat ve konforlu kılıyor.

1500 litreye varan bagaj hacmi

Chery TIGGO 7 PRO, mimari ve genel gövde yapısıyla kullanıcılara konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor. 4500 mm uzunluk ve 2670 mm aks mesafesi ile ferah bir iç hacmin işaretlerini veren TIGGO 7 PRO, 5 kişilik kullanımda 475 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

Farklı kullanım gereksinimlerini karşılamak üzere arka koltukların katlanmasıyla bu hacim 1500 litreye kadar ulaşıyor. TIGGO 7 PRO, 6 yönlü elektrikli ön koltuklar ve koltuk ısıtması ile sürücüye gelişmiş bir konfor ve rahatlık seviyesi sağlıyor.

Koltuk minderi kalın yan desteklere, koltuk sırtlığı ise güçlü yan desteklere sahip. Bu ergonomik tasarımın da katkısıyla ister günlük işe gidiş-gelişler isterse de uzun soluklu yolculuklar olsun TIGGO 7 PRO rahat ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşatıyor.

Üst düzey SUV’lar arasında

Chery TIGGO 7 PRO, donanım, işçilik ve konfor açısından C-SUV segmentinin amiral gemilerinden biri olsa da son derece uygun ve rekabetçi fiyat politikası ile kullanıcıları kendine çekiyor.

Müşteri anketlerine göre TIGGO 7 PRO sahiplerinin yüzde 80’i, ya daha üst sınıf SUV almayı planlayan ya da otomobilini değiştirmek isteyen sedan otomobil kullanıcılarından oluşuyor.