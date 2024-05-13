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Chery’den sıfır faizli finansman seçenekleri

Chery, yenilikçi ve sportif tasarımına ek olarak teknolojik donanımları ile öne çıkan OMODA 5 için, 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Dünya Gazetesi
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Kısa sürede sınıfının referans modellerinden olan, SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery TIGGO7 PRO modelinde 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi olanakları sunuluyor.

Akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılan TIGGO 8 PRO ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca Chery’nin tüm SUV modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150 bin kilometrelik garantiye sahip.

Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı OMODA 5’in fiyatları 1 milyon 328 bin TL’den başlıyor. Comfort, Luxury, Excellent ve Avantgarde olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan TIGGO7 PRO’nun başlangıç fiyatı 1 milyon 343 bin TL’den, TIGGO 8 PRO’nun fiyatı ise 1 milyon 583 bin TL’den başlıyor.