Chery’den sıfır faizli finansman seçenekleri

Kısa sürede sınıfının referans modellerinden olan, SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery TIGGO7 PRO modelinde 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi olanakları sunuluyor.

Akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılan TIGGO 8 PRO ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca Chery’nin tüm SUV modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150 bin kilometrelik garantiye sahip.

Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı OMODA 5’in fiyatları 1 milyon 328 bin TL’den başlıyor. Comfort, Luxury, Excellent ve Avantgarde olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan TIGGO7 PRO’nun başlangıç fiyatı 1 milyon 343 bin TL’den, TIGGO 8 PRO’nun fiyatı ise 1 milyon 583 bin TL’den başlıyor.