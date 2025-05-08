Çin, Türkiye pazarına özel BYD üretecek

Pandemiden sonra sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada otomotiv sektörü hızlı bir değişim içine girdi. Elektrikli araçlarda voltaj hiç ummadık bir seviyede artış gösterirken, pazarın seyri bir anda değişti. Türkiye pazarına giren markalar ve Togg ile birlikte de 2-3 sene öncesine kadar yüzde 1’in altında olan elektrikli araçların toplam satışlardaki pastası yüzde 15’e merdiven dayadı. Özellikle Türkiye’de yüzde 10 ÖTV bareminden başlayan elektrikli modellerde hacim birden attı. Birçok üretici Türkiye pazarına özel 160 kw elektrikli motoru geçmeyen modelleri sundu. Tesla bile Model Y ile bu pastadan pay alabilmek için Türkiye pazarına girdi. Son hamle de BYD’den geldi. Ekim 2023’te Türkiye pazarına giren marka, kısa bir süre önce de Mersin’de tesis yatırımı kararı aldı. Şimdi de Çinli üretici yatırım teşvikleriyle yine de pazara düşük ÖTV dilimine girebilen bir modeli dahil etti. İlk etapta Türkiye pazarına çift elektrikli motorlu olarak sunduğu Seal modeli şimdi de yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan tek motor seçeneğiyle geliyor. Bu versiyon Çin’de sadece Türkiye pazarı için özel üretilecek. Başka pazarlarda yer almayacak.

6 aydır bu model için görüşüyoruz

Türkiye’de birçok elektrikli model, yüzde 10 ÖTV bareminde sıkışmış durumda. Fakat son zamanlarda artan kur bu sınırı zorluyor. Yüzde 10’luk dilimde bulunan modeller tek tek yüzde 40 ÖTV doğru kayıyor. BYD’de de Dolphin, Atto 3 ve SEAL U ile bu baremde yer alırken buna bir de D sedan segmentinde boy gösteren SEAL ekleniyor. Konuyla alakalı İstanbul’da bir araya geldiğimiz BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yeni modelle segmenti daha da güçlendireceklerini söyledi. Ergun, Türkiye’ye özel BYD modeli hakkında şöyle konuştu: “Üretim tarafında alınan kararlar hiçbir markada anlık değildir. Bunun uzun ve mesaili bir süreci var. Biz BYD Global’e uzun bir süredir Türkiye için alternatif bir motorlu araç için temaslarda bulunuyorduk. BYD SEAL’a da böyle karar verdik. Görüşmelerimiz 6 aydır sürüyor. Sonunda Çin’den Türkiye için özel bir model için adet alabildik. Bu model sadece bizim pazarımız için özel üretilecek. BYD SEAL Design, yüzde 10 ÖTV dilimine giren bir sedan model olarak Türk tüketicileri için önemli bir alternatif olacak. Bu modelin büyük ilgi görmesini ve yükselen satış grafiğimize önemli katkılar yapmasını bekliyoruz” dedi.

1.8 milyon liralık etiketle bu ay satışa çıkacak

Daha önce pazara çift motor ve Excellence donanım seçeneğiyle giren BYD SEAL, 3 milyon liralık fiyat etiketi taşıyor. Şimdi de 160 kW’lık yeni güç ünitesine sahip arkadan itişli Design donanım seviyesiyle pazara dahil oluyor. Mayıs ortası itibarıyla satışa açılacak modelin lansman fiyatı 1 milyon 850 bin lira olacak. Başka bir donanım seçeneği olmayacak.

61,4 kws batarya, 460 km menzil

Yeni SEAL Design, 160 kW (218 HP) gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,9 saniyede ulaşıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli bu versiyon, 61,4 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP karma sürüş verilerine göre 460 kilometre menzil sunuyor. Bataryası ise yüzde 30’dan yüzde 80’e DC hızlı şarj ile yalnızca 26 dakikada şarj edilebiliyor. 4 çeker versiyonda 82,5 kws bir batarya yer alıyordu. Bu yüzden menzil 520 km seviyelerindeydi. 530 beygir gücündeki model, 4 çeker desteğiyle 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyordu.

Design donanım hangi özellikleri sunuyor

BYD SEAL Design, sahip olduğu iç mekan özellikleriyle de dikkat çekiyor. Elektrikli dönebilir 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, panoramik görüş kamerası, ısıtmalı deri direksiyon simidi, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Dynaudio premium ses sistemi gibi donanımlar da düşük ÖTV’li SEAL da yer alıyor.

Türkiye’de en çok satan BYD modelleri

SEAL U 10.255 adet

Atto 3 1.820 adet

Dolphin 1000 adet

SEAL 241 adet

HAN 201 adet

TANG 91 adet