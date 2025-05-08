BYD'nin Türkiye planı değişti: Hem elektrikli hem hibrit üretecek!

Avrupa pazarında gaza basan BYD, ilk olarak Türkiye'yi ve Macaristan'ı elektrikli araç üretim üssüne dönüştürmeyi planlanıyordu. Ancak şubat ayında İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen 400 tedarikçinin katıldığı toplantı sonrası planlar değişti.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Çin'in elektrikli otomobil devi her iki fabrikada da hem elektrikli hem hibrit araç üretecek.

Avrupa’da talep patlaması

BYD'nin 2024'ün ilk çeyreğinde Avrupa satışları 4 katına çıkarken, bu satışların yüzde 38’i şarj edilebilir hibrit modellerden gelmişti. Hibrit modellere güçlü talep şirketin planlarını değiştirmesinde etkili oldu. Buna göre BYD, 2026 ortasına kadar Avrupa’da satışa çıkardığı tüm modellerin hibrit versiyonlarını da pazara sunacak.

Türkiye, Avrupa’nın hibrit üretim üssü olacak

BYD'nin Manisa’da inşa edilen yıllık 150 bin araçlık üretim fabrikası, Mart 2026’da faaliyete başlayacak. Yaklaşık 1 milyar euroluk yatırımla kurulacak tesisin yanı sıra bölgeye bir de Ar-Ge merkezi kurulması planlanıyor.