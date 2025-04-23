5 dakikada 500 km: CATL’den batarya devrimi! BYD ve Tesla’yı solladı

Çinli batarya devi CATL, Tesla'nın 15 dakikada yalnızca 320 kilometrelik menzil sağlayan Supercharger teknolojisi ve BYD’nin 5 dakikalık şarjla yaklaşık 400 kilometrelik menzil sunan bataryalarını da aşarak rakamı 100 kilometre daha ileriye taşıdı.

Hedef: Yeni nesil standart oluşturmak

Şirketin Şanghay’da düzenlediği “Teknoloji Günü” etkinliğinde konuşan CATL Teknoloji Direktörü Gao Huan, "Bir kez daha performans sınırlarını zorluyoruz. Hedefimiz, Shenxing süper şarj bataryasını elektrikli araçlar için yeni standart hâline getirmek" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil Shenxing batarya, tam dolu hâlde 800 kilometre menzil sunuyor, -10 derecede dahi 15 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

Uygun maliyetli yeni alternatifi tanıttı

CATL ayrıca aynı etkinlikte, lityum ve kurşun-asit bataryalara kıyasla daha güvenli ve uygun maliyetli olan “Naxtra” isimli yeni bir sodyum-iyon batarya modelini de tanıttı.

Sodyumun doğada bol bulunması üretim maliyetlerini düşürürken, batarya yangın ve patlama riskine karşı da daha dayanıklı. Naxtra bataryalarının menzili yaklaşık 500 kilometre (310 mil) olarak açıklanırken, yıl sonuna kadar seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Bataryada lider

Tesla, BMW, Volkswagen ve Ford gibi dev markalara batarya tedarik eden CATL, 2024 yılında yüzde 38’lik pazar payıyla üst üste sekizinci kez dünyanın en büyük batarya tedarikçisi olurken rakibi BYD ise yüzde 17,2’lik payla ikinci sırada yer aldı.

Hong Kong’da ikincil halka arz başvurusu yaparak küresel büyümesini sürdürmeyi hedefleyen CATL'in verilerine göre, 2024 sonunda dünyadaki her üç elektrikli araçtan biri CATL bataryalarıyla çalışıyordu.

Tarifelerden etkilenmedi

CATL'inABD'nin yüksek gümrük tarifelerinden de sınırlı düzeyde etkilediği, Amerikan pazarının toplam sevkiyatların küçük bir bölümünü oluşturduğu öğrenildi. Buna rağmen, şirketin geçen yıldan bu yana alternatif planlar geliştirdiği ve müşterileriyle çözüm odaklı görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.