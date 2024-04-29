Çin’de satranç

Volkan DEMİRKUŞAK

Hafta içinde Pekin Otomobil Fuarı’ndan kısa notlar paylaşmıştım. Çin’in başkenti Pekin’deki fuarda Çinli markaların şovunun yanı sıra pazarda güç kaybetmek istemeyen Avrupalıların, Japonların ve Korelilerin de modellerinin lansmanları vardı. Avrupalı yöneticilerin de akın ettiği fuarda herkesin birbirinden etkilendiği ortada. Satrançta hamlelerini gösteren batı ve batıyı adeta kendi yoluna zorla sokan Çin arasında geçen mücadelede kimse hızlı adım atmak istemiyor. Elektrik macerasına ortadan Çin’in kurallarıyla giren, Çin’e otomobil yapmayı öğreten Almanlar kendi ülkelerinde işi nasıl sakinleştiririz, suyu nasıl durulturuz tartışması yaparken, hızlı giden treni kimsenin de kaçırmaya niyeti yok. Auto motor&sport’un bu haftaki haberinde Bavyera’da ‘euro dizel’ kararının hızlı uygulanması ve katı olunması konuşulurken buna karşın Münih’te şimdilik belirli bölgelerde dizeller için hız limitlerinin 30km/s’lerde tutulması da bir örnek.Yani Avrupalılar biraz işi yavaşlatıyor, ama geçen haftalarda gittiğim Porsche lansmanındaki yöneticilerin anlattığına göre kimse elektriklilerden vazgeçmiyor, sadece gidiş hızını azaltıp süre kazanmaya çalışıyor. Dönelim tekrar Auto China 2024’e.

Şarj edilebilir hibritler artıyor

Chery’nin markalarından Jaecoo, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yeni enerjili ürün gamını tanıttı. Fuarda Jaecoo’nun yeni şarj edilebilir hibrit modelleri Jaecoo 7 PHEV ve Jaecoo 8 PHEV dünya genelinde vitrine çıktı. Grubun premium markası Jaecoo ilk olarak şarj edilebilir hibrit modeli Jaecoo 7 PHEV ile haziranda Türkiye’de satışa sunulacak. Markanın bir diğer modeli Jaecoo 8 ise 2025 yılı başında ülkemizde olacak. Bayi sayısının 50'yi aşması bekleniyor Çinli markanın yoğun bayi ağı genişlemeye devam ediyor. Şu anda 47 olan bayi ve yetkili satıcı sayısının bu yıl 50’yi aşması bekleniyor. Bayilerle bolca sohbet etme imkanım da oldu. Markadan mutlular, çoğu bayi sahibinin bolca başka markası zaten var. Çinli markanın büyüme hedefi, karlılığı yüz güldürmüş. Fakat yine çokça markaları olduğundan şunu öğreniyoruz ki ellerinde çok fazla stok var yani bu da bolca yazdığımız gibi sektörün biraz sakinleştiğini gösteriyor. Biz bu satırları yazarken Omoda 7 de tanıtılıyor olacak onun da detaylarını yakında aktarıyor oluruz

1400 km menzilli Tiggo 9

Köşemde de yazdığım gibi son dönemin güncel söylemlerinin başında menzil geliyor. Elektrikli otomobillere zaten alışmıştık şarj edilebilir hibritler de bu yola girdi. İnsanların aklındaki menzil sorununu en net şekilde bu verilerle çözmeyi deneyen markalar bir bir reklamlarında menzili veriyor. Tiggo 9 da şarj edilebilir motoruyla 1400 km menzil datasıyla karşımıza çıkıyor. Tabi bunu kullanmadık ama tüm markaların verdiği verileri öncelediğimiz için ahlaki olarak fabrika verisi olarak size sunuyoruz.

Xiaomoi SU7

Çinli teknoloji devi Xiaomi, fuarda yeni modeli SU 7’i tanıttı. Beklenenin üzerinde taleple karşılaşan Xiaomi SU 7, 100 bine yakın ön sipariş aldı. Fiyatının 30 bin dolardan başlayacağı tahmin edilen araç, 295 HP güç, 400 Nm tork üretiyor. 830 km’ye varan menzile sahip.

Bataryayı şarj edebilen süspansiyon

Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye’de de satışlara başlayan elektrikli araç devi BYD, Pekin’deki şovda DiSuz-Z isimli yeni süspansiyon teknolojisinin bir demosunu gösterdi. Araçlarda bulunan hidrolik amortisör sisteminin yerine bir tür “yüzen motor” görevi gören yeni platform dört motordan oluşacak, 10 milisaniye tepki süresine sahip olacak. Her bir tekerin ayrı ayrı dengede kalması için görev yapan bu motorların ürettiği elektrik enerjisi aracın bataryasını şarj etme görevi de görebilecek. Tabi ki bu enerji geri kazanımı çok büyük olmayacak ama teknik anlamda önemli bir katma değer yaratarak geleceğin batarya teknolojileri için bir dönüm noktası olacak. DiSuz-Z isimli süspansiyon teknolojisi ilk olarak BYD çatısı altındaki Yangwang markasının elektrikli spor otomobili U7 ile piyasaya sürülecek.

G Serisi rekor kırmaya gelir

İkonik model MercedesBenz G serisi dünya lansmanı Pekin’de gerçekleştirildi. 580 HP güç, 1164 Nm tork üreten elektrikli modelin menzili 473 km. İkonik model kendi etrafında dönebilme özelliğine de sahip. 100 KM/30.3 - 27.2 kwh tüketim. Çift salıncaklı bağımsız ön süspansiyon, yeni geliştirilen rijit arka aks. 116 kWh kapasite 473 km menzil ile Türkiye’de kendi rekorunu kıracaktır.