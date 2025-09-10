Çin’den Tesla’ya yasak sinyali: Gizli kapı kolları tartışılıyor

Çin, ABD’li elektrikli otomotiv devi Tesla’ya yönelik yasak hazırlığında. Tesla’nın geliştirdiği gizli kapı kollarının sektör genelinde kaldırılması tartışılıyor.

Tesla'nın gelirinin beşte birinden fazlası geçtiğimiz yıl Çin'den gelmişti.

Güvenlik sorunlarına yol açtığı iddiası

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, yasağın gündeme gelmesinin en büyük nedeni gömme tasarımla ilgili arıza oranları ve güvenlik sorunları.

Söz konusu kısıtlamaların yürürlüğe gitmesi durumunda Çin'de satılan Tesla marka yeni araçlar 2027 yılının Temmuz ayından itibaren mekanik kollara sahip olması zorunlu kılınacak.

Bu durum aynı zamanda, firmanın tamamen yeni tasarım yapmasına neden olabilir.

Elon Musk ısrarcı oldu

Firma, yeni kol tasarımını ilk olarak 2012 yılında Model S serisinde kullanmıştı.

Kilit açıldığında kapı kolları dışarı çıkıyor, araç hareket edince ise otomatik olarak içeri çekiliyor.

Elon Musk'ın yöneticilerin itirazlarına rağmen otomatik kapı kolları konusunda ısrarcı davrandığı gündeme gelmişti.

Yolcular araçta mahsur kaldı

Otomobil üreticileri, kapı kollarının yüksek hızlarda sürtünmeyi azalttığını iddia ediyor. Ancak, Çin medyasında yer alan haberlere göre, güvenlik sorunları önemli ölçüde arttı.

Bir elektrikli araç üreticisinin verilerine göre, kapı kolu arızalarının onarımların yüzde 12'sini oluşturuyor.

Öte yandan, elektrikli kapı kollarının kısa devre yaparak yolcuları araçlarda mahsur bıraktığı konusu da gündeme gelmişti.

Çin Sigorta Otomotiv Teknolojisi Araştırma Enstitüsü'nün (C-IASI) yaptığı testlere göre, elektronik kapı kollarının yandan çarpma sonrası yüzde 33 oranında arızalanıyor. Mekanik kapı kollarında ise bu türden arıza oranının yüzde 2 olduğu biliniyor.