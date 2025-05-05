Çinli BYD o modeliyle 8 yıldır zirvedeki Fiat Egea'yı tahtından etti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, nisan ayına ilişkin satış verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Geçen ay otomotiv pazarında en iyi nisan olarak kayıtlara geçti. Nisanda otomotiv pazarı yüzde 38,8 büyüyerek 105 bin 352 adet satış rakamına ulaştı.

Nisanda en çok satan model 3 bin 994’lük satış rakamıyla Renault Clio HB modeli oldu.

Çinli elektrikli otomobil devi BYD’nin şarj edilebilir hibrit modeli Seal U DM-I modeli 3 bin 687 adet satarak sekiz yıldır Türkiye’nin en çok satan modeli Fiat Egea’yı geride bırakarak ikinci sıraya oturdu. Egea’nın nisan satış rakamı ise 3 bin 638 oldu.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin "nisan ayının lideri" olarak nitelendirdiği Seal U'nun elektrikli versiyonu da eklendiğinde nisan ayındaki toplam satış rakamı 4 bin 297 oluyor