Çinli BYD'nin 'martı'sı Avrupa'ya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çin merkezli BYD, Çin’de 10 bin dolara sattığı hatchback modeli Seagull'u (Martı) Avrupa yollarına hazırlıyor.

Çin'den gelen ucuz elektrikli araçlar şimdiden Avrupa'ya girmeye başladı ve bölgenin en büyük endüstrilerinden birinin altını oydu.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Tesla Inc.'i geride bırakarak en büyük küresel elektrikli araç üreticisi olan BYD Co., hisselerini arttırmanın yolunda ilerliyor.

Çinli üretici geçtiğimiz ay Seagull hatchback'ini gelecek yıl Avrupa'ya getirme planlarını duyurmuştu. Dönen dokunmatik ekran ve kablosuz telefon şarjı gibi premium özellikler sunan Seagull, Çin'de 10 bin dolardan daha düşük bir fiyata satılıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Avrupa standartlarını karşılayacak tarifeler ve değişikliklerin ardından BYD yöneticileri, Seagull’ı kıtada 20 bin Euro'dan (21.500 dolar) daha düşük bir fiyata satmayı planlıyor.

BYD'nin bölgedeki iki tesise yönelik planları, Avrupa Birliği tarifelerinin etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak. Çin, batarya ve elektrikli araçlar gibi yükselen sektörlerdeki en büyük yurt dışı yatırımlarını Macaristan'a yapmıştı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD de Avrupa'daki ilk fabrikasını Macaristan'da açmıştı.