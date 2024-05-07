Çinli dev Geely Türkiye’ye dönme planları yapıyor

2008-2012 yılları arasında Türkiye pazarında, Anadolu grubu distribütörlüğünde, Echo, Familia ve Emgrand gibi modellerle yer alan Geely, sonraki yıllarda Avrupa pazarlarından ve Türkiye’den çekilmişti.

Geely Auto; Volvo, Polestar, Lynk&Co, Zeekr, Proton, Lotus, London Taxi gibi markaların sahibi Markanın Mercedes ve Smart gibi Batılı markalarla ortaklıkları bulunuyor.

AutoShow dergisinden Hırant Kasapoğlu, Auto China 2024 Pekin otomobil fuarını ziyaret etti. Kasapoğlu, Geely yetkililerinden, Türkiye’deki yeni pazarlama stratejileri ve Türkiye’ye gelecek olan yeni Geely model ve markaları hakkında bilgiler aldı.

* Markanın Türkiye’ye dönüş çalışmaları henüz kesin olarak sonuçlanmış değil ama buna karar verilmesi ve açıklanması belki de çok uzun bir zaman almayacak.

Direkt kendi mi gelecek, yoksa?

* Şu aşamada Geely’nin, marka gücü desteğini de arkasına alarak kendi başına mı Türkiye’ye gireceği yoksa daha önceden olduğu gibi, yerel bir ortak, bir distribütör aracılığıyla mı geleceğine ilişkin henüz kesin karar verilmemiş.

* Geely’nin alt markalarından Lynk&Co’nun, Almanya’daki Çinli bir distribütör üzerinden Türkiye’de dağıtım faaliyetlerine hazırlandığını biliyoruz. Ayrıca Geely’nin ticari araç markası Farizon ise başka bir distribütör tarafından Türkiye’de temsil edilmeye başlandı.

* Geely International’ın Genel Müdürü Michael Song, Türkiye pazarına dönme için niyetlerini yineledi. Song, Geely markasının Türkiye’de kendi markasıyla mı yoksa distribütör aracılığıyla mı faaliyet göstereceği yolundaki soruya “Eski dostlarımızı unutmayacağız” şeklinde cevap verdi.

Chery gibi farklı segmentler konuşuluyor

* Geely’nin yeni pazarlara girişteki stratejisi, ilk etapta kendi ana markasıyla gelmek olduğu yönünde. Yani Zeekr ve Polestar şimdilik ufukta görünmüyor. Ayrıca Geely geldiğinde, mevcut Volvo binek otomobil operasyonunda da herhangi bir değişikliğe gidilmeyecekmiş.

* Geely, tıpkı geçen yıl Türkiye’ye giriş yapan bir diğer Çinli olan Chery markası gibi, farklı segmentlerde yer alan geniş bir SUV ailesi ile SUV segmentine atak yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta turbo destekli küçük benzinli ve hibrit motorlar ithalat planında yer alabilir.

Yeni enerjili modeller de gelebilir

* Geely pazarlama yetkilileri, Türkiye pazarına sadece benzinli modellerini değil, NEV (New Energy Vehicles) ismi verilen yeni enerjili modellerini de getirebilmenin yollarını arıyor. Özellikle yeni elektrik düzenlemesinden etkilenmemek için, Malezya veya Mısır gibi Türkiye ile ticaret anlaşması olan ülkelerdeki üretim tesislerinden elektrikli Geely modelleri belki Türkiye’ye gelebilir.