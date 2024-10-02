Çinli otomobil üreticileri eylülde güçlü teslimat rakamları açıkladı

Deutsche Bank araştırma analisti Bin Wang, BYD'nin satışlarının piyasa beklentilerini aştığını ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Bu arada analist, Li Auto'nun satış performansının üçüncü çeyrekte “kazanç gücünde keskin bir ardışık iyileşmeye” işaret ettiğini söyledi.

Joel Ying liderliğindeki Nomura analistleri, Çin'in tüketicileri otomobil gibi malları takas etmeye teşvik etme politikasının yanı sıra son geniş kapsamlı ekonomik teşvik paketinin etkisine atıfta bulunarak sektörde gücün devam etmesini bekliyor.

Analistler, “Yılın geri kalan kısmında otomobil sektörü için iyileşen bir talep durumu bekliyoruz” dedi.

BYD, Eylül ayında 441 bin 52 yeni enerjili araç üretti. Deniz aşırı araç satışları 33 bin 12 oldu.