Citroën Ami ile tamamen elektrikli özgürlük! Şimdi online satışta!

Sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkânının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlan Citroën Ami, mart ayında avantajlı fırsatlarla sahiplerini bekliyor. Citroën’in tamamen online kanallar üzerinden satışı gerçekleşleştirdiği %100 elektrikli mobilite çözümü Ami modeline, 100 bin TL için 24 ay vade ve %1,48 faiz oranı ile 245 bin 830 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ami, kampanya dâhilinde aylık 5 bin 200 TL’lik avantajlı taksit tutarları ile citroen.com.tr web sitesi üzerinden online olarak satın alınabiliyor.

Tamamen elektrikli özgürlük

Citroën Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkânının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. Sürekli hareket halinde olmayı gerektiren günümüzdeki kent yaşamının gereklerine uygun bir yapı sunan Ami, yeni bir ulaşım formatı tasarlıyor sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da kent sorunlarına yanıt veriyor. Sürüş keyfini artırmak ve sürücülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için her şey düşünülürken, tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde Ami, şehir merkezinin en dar alanlarında bile özgürce erişim sağlıyor ve kullanım maliyetlerini minimuma indiriyor.

Tek şarj ile 75 kilometre sürüş imkânı

Yüzde yüz elektrikli Citroën Ami, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.

Standart prizde 3 saatte %100 şarj

Citroen Ami’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde %100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

Kişiselleştirme çözümleriyle çok daha dikkat çekici

Modern bir tasarım ve imaja sahip olan Ami, özel kişiselleştirme çözümleriyle kullanıcısına daha özgün bir ulaşım deneyimi yaşatıyor. Yedi farklı versiyon halinde sunulan Ami zengin aksesuarlarla kişiselleştirilebiliyor. Ami, yenilikçi “Kendin Yap” tarzında aksesuarlarla kullanıcısına aracını bizzat kişiselleştirme imkânı sunuyor. Söz konusu fonksiyonel ve dekoratif kit: merkezi bir separatör ağ, kapı cebi ağı, paspas, ön konsolun üstünde saklama bölmesi, el çantası kancası, akıllı telefon klipsi gibi öğeler içeriyor. İç mekânda kullanılan renklerle jantlarda, köşe panel çıkartmaları veya kapı üzerindeki kapsüllerde kullanılan renkler birbirini tamamlıyor. My Ami Gri, My Ami Mavi, My Ami Turuncu ve MY Ami Haki olmak üzere dört ana renk bulunuyor.