Citroen C5 X, WWCOTY'de "En İyi Büyük Hacimli Otomobil" seçildi

Citroen açıklamasına göre, 5 kıtada 45 ülkeden 63 otomotiv gazetecisinden oluşan ve tamamı kadınlardan oluşan WWCOTY'nin jürisi tarafından "En İyi Büyük Hacimli Otomobil" kategorisinin en iyisi seçilen Citroen C5 X, WWCOTY'nin "Büyük Ödül"ü için son turda sınıflarında diğer 5 kazanan modelle yarışacak. Büyük ödülü kazanan model ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklanacak.

2022'de Avrupa yollarıyla buluşan Citroen C5 X, bir sedanın zarafetini ve dinamizmini, bir station otomobilin çok yönlülüğünü ve hacmini, SUV araçların duruşu ve sürüş pozisyonu ile harmanlıyor. Citroen C5 X'de Citroen Advanced Comfort Koltuklar ve Citroen Advanced Comfort Aktif Süspansiyon, üstün konfor seviyesi sağlıyor.

Citroen C5 X, huzurlu bir seyahat için gerçek bir davet niteliğini taşıyor. Uzatılmış Head Up Display ekran veya Doğal Konuşma Tanımlaması ile 12 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni MyCitroen Drive Plus bilgi sistemi gibi teknolojiler, kabin içindeki hayatı kolaylaştırıyor ve benzersiz bir deneyimi beraberinde getiriyor.

Hibrit 225 e-EAT8

Citroen C5 X ayrıca, halen C5 X ürün karmasının yüzde 60'ını oluşturan şarj edilebilir Hibrit 225 e-EAT8'i tamamlayan şarj edilebilir Hibrit 180 e-EAT8 ile Citroen'in enerji geçişine "mükemmel" bir şekilde entegre edildi.

WWCOTY, 2009 yılında Sandy Myhre tarafından otomotiv dünyasındaki kadınların, pazara sunulan modellerle ilgili vizyonlarını ifade etmelerine olanak sağlamak için kuruldu. Kendi başlarına karar verici olmadıklarında otomobil satın almada önemli bir rol oynayan kadınlar, bir otomobilin güçlü ve zayıf yanları hakkında farklı görüşlere sahip. 5 kıtada 45 ülkeden 63 otomotiv gazetecisinden oluşan ve tamamı kadınlardan oluşan jüri, "Büyük Hacimli Otomobil", "Performans Otomobili", "Şehir Otomobili", "Büyük SUV", "4X4" ve "Aile SUV"u olmak üzere 6 kategoride en iyi otomobilleri seçiyor. Kazanan araçlar, güvenlik, sürüş, konfor, teknoloji, tasarım, verimlilik, çevresel etki ve ödenen paranın karşılığı açısından kendi kategorilerinde mükemmelliği temsil ediyor.