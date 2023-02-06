Citroen’den sıkı kampanya! 12 ay vade % 0.99 faiz

Elektrikli otomobillerin akıbeti açısından önemli. ODMD rakamlarına göre de Citroen, 2023’ün ilk ayını 2369 adetle tamamladı. Bunun 1412 adedi de binek. 2023’e “Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası” ödülüyle başlayan Citroën, Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı kredi seçeneklerini müşterilerine sunan Citroën, ay boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor.

Citroën C3 Aircross SUV modeline 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği sunuyor. Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif C4 X, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 120 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 fırsatıyla şubat ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

12 ay vade % 0.99 faiz

Citroën C4 modeli ise 120 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi imkânıyla dikkatleri üstüne topluyor. Citroën C5 Aircross SUV modeli ise 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz kredi imkânıyla Citroën showroomlarında.