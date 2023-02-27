Depremde 1 milyondan fazla araç hasar gördü

Deprem bölgesinde 3 milyondan fazla motorlu taşıtın üçte bir dolayındaki bölümünün çeşitli şekillerde hasar gördüğü belirtilirken, bunlardan kaskosu bulunanların hasar bedellerinin sigorta şirketlerince ivedilikle karşılanması talep ediliyor. Depremzede illerde büyük bölümü otomobil olmak üzere 3,3 milyon taşıt bulunuyor. Bu araçlardan kaçının deprem yüzünden hasar gördüğü ya da perte çıktığına ilişkin net sayılar önümüzdeki günlerde belli olacak. Şu ana kadarki gözlemlere göre hasar gören araç sayısının yaklaşık üçte bir olduğu ifade ediliyor.

Mevzuat ne diyor?

Zorunlu trafik sigortası, deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamıyor. Kaskoda ise durum poliçenin içeriğine göre değişiyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamında ise hasarın karşılanması gerekiyor. Araçta kısmi hasar varsa tamir giderleri, araç pert ise yasal kesintilerden sonra rayiç bedel ödeniyor. Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurup ödemeler talep edilebiliyor.

11 ildeki taşıt sayısı

11 ildeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı Ocak 2023 sonu itibarıyla 3 milyon 298 bin 433 adet düzeyinde. Bunların 1 milyon 546 bin 280 adedini otomobiller oluşturuyor. Bu illerde toplam 717 bin 465 motosiklet, 503 bin 113 kamyonet, 311 bin 61 traktör, 117 bin 237 kamyon, 71 bin 382 minibüs, 22 bin 588 otobüs ve 9 bin 307 adet de özel amaçlı taşıt bulunuyor. En fazla araç sayısına sahip iller 750 bin 1 adetle Adana ve 601 bin 997 adetle Gaziantep olurken depremden en çok etkilenen illerden Hatay’da 557 bin 264 taşıt bulunuyor. Bu ili, 273 bin 435 taşıtla Şanlıurfa izliyor. Depremden en çok etkilenen iki ilden biri olan Kahramanmaraş’ta da 272 bin 341 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

"Kasko bedelleri hemen ödensin"

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, depremde göçük altında kalan ve diğer nedenlerle değişen oranlarda hasar görmüş ya da tümden perte çıkmış taşıtların kasko bedellerinin hak sahiplerine acilen ödenmesi çağrısı yaptı. Erkoç, şunları kaydetti: “Depremden sağ kurtulmuş çok sayıda vatandaşımız, kaynak ihtiyacı dolayısıyla sağlam ya da hasarlı araçlarını satışa çıkarmış bulunuyor.

Satılan hasarlı araçların daha çok kaskosu bulunmayan taşıtlar olduğu düşünülebilir. Ancak depremzede illerdeki taşıtların önemli bir bölümünün de kaskosu bulunuyor. Sigorta şirketleri hızlı bir şekilde davranarak mağdur vatandaşların bu hasarlarını kar şılamalı. Tamamen kullanılmaz hale gelmiş araçlar için poliçedeki hükümler çerçevesinde ya yeni araç temin etmeli ya da kaybedilen taşıtların bedellerini değerinden ödemeli.”

“Milli serveti çöpe atamayız”

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı da kaskosu bulunmayan araçların onarımında depremzede yurttaşlara yardımcı olunmasını istedi. Ünaldı, şunları kaydetti: “Her 3 araçtan 1'inin doğrudan ve dolaylı olarak depremden etkilenmesi, ciddi bir ekonomik kayıp anlamına da geliyor.

Hasar alan araçlardan, özellikle kasko poliçesi olmayanlarının, onarılabilir durumdaysa ve ağır hasar almamışsa doğru tekniklerle onarılması, hem vatandaşların bu zorlu süreçte maddi kayıplarını araç yönünden minimize edecek, hem de ekonomik kaybımızın da bir parça olsun önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu araçlarımızın hepsi birer milli servettir, özellikle az hasarlı olanları çöpe atamayız.”