DS Automobiles, altı ayda 2022'nin satışını geçti

Haziran ayında 553 adetlik satışla 2 bin 137 adede erişen DS Automobiles, bugüne kadarki en yüksek 6 aylık satış adedine ulaştı.

Geçen yılı 1.829 adetlik satışla kapatan marka, böylece henüz 6 ayda geçen yılın toplam satışlarını geride bırakmış oldu.

Segmentlerinin ikincisi

DS Automobiles'ın yükselen satış grafiğinde her biri kendi segmentinin iddialı oyuncusu olan model ailesi etkili oldu.

Markanın, 2022'nin sonunda pazara sunduğu yeni DS 4, haziran ayında elde ettiği 241 adetlik satışla segmentinin ikincisi olma başarısını gösterdi.

DS 4 ayrıca, ilk 6 ayda gerçekleştirdiği 856 adetlik satışla da segmentinden yüzde 31,2 pay alarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Markanın premium SUV modeli DS 7 de kendi segmentinde en çok tercih edilen ikinci model olarak dikkatleri üzerine çekti.

'Servis hacmi için de yatırımlar devam ediyor'

DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, bu yıl marka olarak ciddi bir ivmelenme yakaladıklarını belirterek, "Geçen yılın sonunda pazara sunulmasına rağmen DS 4, Türkiye pazarının büyük beğenisini kazandı. DS 4 çok hızlı şekilde müşterilerin tercihleri arasına girdi ve segmentinde ikinci sıraya yükseldi. Aynı şekilde DS 7 de segmentinde ikinci sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Premium sınıfta satış grafiklerini hızla geliştirdiklerini aktaran Selim Eskinazi, "İlk 6 aylık dönemde, geçen yılın toplam satış rakamını geride bıraktık. Türkiye pazarının otomobillerimize olan yoğun ilgisiyle yılın ikinci yarısında da büyümeye devam edeceğiz. Satış hacmimizi ve servis kapasitemizi daha da artırmak için yatırımlarımız da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.