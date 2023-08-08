Dünya karavan pazarı 20 milyar doları aştı

TurMobil ise seyahat tutkunları ve maceracı gezginler için ABD karavan endüstrisinin en önde gelen markalarından Airstream’in Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek her birini el işçiliğiyle 350 saatte ürettikleri karavanların 3 modelini eylül ayından itibaren Türkiye’ye getireceklerini duyurdu.

Global Market Insight’ın açıkladığı verilere göre, 2022’de 20 milyar doları aşan karavan pazarının 2032’ye kadar 30 milyar doları geçmesi bekleniyor. Karavanlar, tatilcilerin ev konforunda bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Ülkemizdeki vatandaşların da seyahatlerini iyileştirmek, Türkiye pazarını karavan endüstrisinin en önemli markalarından biriyle buluşturmak için harekete geçen seyahat ve taşımacılık çözümleri sağlayıcısı TurMobil, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli karavan markası Airstream’in el yapımı karavanlarını eylül ayından itibaren Türkiye’ye getiriyor.