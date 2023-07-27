Ege Otomotiv Derneği Başkanı Torun: Engelliler için ÖTV indirimli araçlarda tavan düşük kaldı

Özlem SARSIN / İZMİR

Engelli vatandaşlar için ÖTV indirimli araçların sayısının artırılabilmesi için tavan fiyatın güncellenmesi çağrısı geldi.

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, engelli vatandaşların araç alımlarında uygulanan ÖTV indirimi için araç satış tavan rakamının çok düşük kaldığını belirterek, “1 milyon 40 bin TL tavan fiyat uygulaması, araçlara gelen son zamlardan sonra çok düşük kaldı. Engelli vatandaşlar sadece bir- iki model araca mahkum ediliyorlar” dedi.

'Rakam yükseltilmeli'

Torun, engelli vatandaşlara engellilik durumuna göre çeşitli oranlarda ÖTV indirimi uygulandığını hatırlatarak, “Ancak satış rakamı 1 milyon 40 bin TL üst sınırı olan araçlara bu indirim uygulanıyor. Yaklaşık 6 aydan bu yana üst üste gelen zamlar ve kur artışından kaynaklı olarak bu tutarın altında kalan araç sayısı bir hayli azaldı. Bu tavan rakamının yükseltilmesi gerekiyor” dedi.

Araç alamayacaklar

Birçok engelli vatandaştan bu konuda EGOD’a şikayet ve talepler geldiğini vurgulayan EGOD Başkanı Torun, “Zaten yaklaşık 2 yıldır bayilerde araç bulmak sıkıntılı ve 6 ayı bulan teslim süreler varken, 6 aydır araç bekleyen engelliler şimdi de mevzuat engeliyle karşı karşıya kaldı. Bu ay son gelen zamlardan sonra engelli vatandaşlarımız otomatik vitesli yerli üretim bir araç dahi satın alamayacaklar” dedi.

'Rekabete de aykırı'

Bu durumun yalnızca birkaç markanın en baz paketlerini içeren modellerin ÖTV indirimine tabi olması durumunu yarattığını, bunun da rekabete aykırı olduğuna işaret eden EGOD Başkanı Torun, “Engelli vatandaşlarımızın istediği model araca ÖTV indirimli olarak sahip olabilmesi gerekiyor. Bu eksikliğin aciliyetle giderilmesi hususunda hükümetin adım atmasını bekliyoruz. Tavan fiyat uygulaması mutlaka kaldırılmalı” ya da revize edilerek yukarıya çekilmeli” diye konuştu.