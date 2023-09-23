EK MTV için kritik tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti. Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak.

İlk taksitin süresi 6 Eylül'de doldu

Ek MTV'de 2023 yılı birinci taksitinin ödeme döneminin son günü 6 Eylül'dü. Araç sahiplerinin ödeme yapmaları gereken bu ek MTV, bir defaya mahsus olarak alınıyor ve son tarihi geldiğinde ödenmemiş olması halinde cezalarla karşılaşma riski bulunuyor. MTV ödemelerinde gecikme yaşandığı araç sahipleri yüzde 1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirlerken, belirli bir süreyle ödemelerin yapılmaması veya geciktirilmesi durumunda haciz uygulaması gündeme gelebiliyor.