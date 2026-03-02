Elektrikli araçların otoparklara girişi yasaklandı

İspanya’da şehir merkezlerinde genellikle eski dizel araçlara kısıtlama getirilmesi beklenirken, bu kez yasak elektrikli otomobillere yöneldi. Madrid’in merkezinde Plaza de Tirso de Molina yakınlarında görülen tabelalarda, “olası yangın riski” gerekçesiyle tamamen elektrikli araçların kapalı otoparklara alınmayacağı belirtiliyor.

Benzer uygulamaların bazı özel işletilen otoparklarda ve hastanelerin kapalı alanlarında da devreye alındığı bildiriliyor. Ancak bu kararlar belediyelerin Düşük Emisyon Bölgeleri uygulamalarından değil, özel otopark işletmecilerinin inisiyatifinden kaynaklanıyor.

Onaylı olmayan şarj ekipmanları riski artırabiliyor

Otopark işletmecileri, özellikle yer altı ve kapalı alanlarda yangın çıkması halinde riskin yüksek olabileceğini savunuyor. Endişe, elektrikli araçların daha sık yanmasından ziyade, batarya kaynaklı yangınların söndürülmesinin zorluğuna dayanıyor.

Elektrikli araçlarda yangın genellikle aracın alt şasisine entegre edilen lityum-iyon batarya paketinden kaynaklanıyor. Şiddetli çarpışmalar, kısa devreler, soğutma sistemi arızaları ya da onaylı olmayan şarj ekipmanları yangın riskini artırabiliyor.

Batarya yeniden tutuşabiliyor

Ancak asıl kritik nokta, “termal kaçak” olarak bilinen süreç. Bu durumda batarya hücreleri, dış oksijene ihtiyaç duymadan ısı üretmeye devam edebiliyor. Alevler söndürülse bile batarya yeniden tutuşabiliyor.

Uzmanlara göre elektrikli araç yangınlarında müdahale süresi daha uzun ve daha karmaşık. İtfaiye ekipleri yalnızca alevleri söndürmekle kalmıyor; bataryayı uzun süre soğutmak için büyük miktarda su kullanmak zorunda kalıyor.

Bazı vakalarda araçlar yeniden alevlenmeyi önlemek için su dolu konteynerlere batırılıyor. Ayrıca ortaya çıkan toksik gazlar nedeniyle güvenlik protokolleri daha sıkı uygulanıyor. Bu durum, kapalı ve yoğun park alanlarında risk algısını artırıyor.

Çelişkili bir adım

İspanya ve Avrupa Birliği genelinde elektrikli araç kullanımı, iklim politikalarının önemli bir parçası olarak teşvik ediliyor. Büyük şehirlerde uygulanan Düşük Emisyon Bölgeleri, yüksek kirletici araçları sınırlandırmayı hedefliyor.

Bu nedenle elektrikli araçlara yönelik otopark yasakları bazı çevrelerce çelişkili bir adım olarak değerlendiriliyor. Elektrikli araç sahipleri, sıfır emisyonlu bir otomobile yatırım yaptıktan sonra bazı kapalı alanlara giriş yapamamanın kafa karıştırıcı olduğunu dile getiriyor.

Şimdilik yasaklar sınırlı sayıda özel otoparkla sınırlı olsa da elektrikli araç sayısı arttıkça tartışmanın büyümesi bekleniyor. Otopark işletmecileri bunu “risk yönetimi” olarak savunurken, elektrikli araç sahipleri daha net ve tutarlı düzenlemeler talep ediyor.