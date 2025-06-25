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Elektrikli araçta rekor artış! Türkiye Avrupa'da ilk 3'e göz kırpıyor

Elektrikli otomobil satışlarında büyük bir ivme yakalayan Türkiye, 2025 Mayıs ayında 16.802 satışla Avrupa’da 4. sıraya yükseldi. Satışlar, geçen yıla göre yüzde 128,63 arttı. Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı ise AB ortalamasını geride bıraktı. Ocak-mayıs döneminde 59.092 adetlik satışla Avrupa’da 5. sıraya yerleşen Türkiye, bu ivmesini korursa haziran ayında Fransa’yı geçerek ilk üçe girebilir.

Damla Kaya damla.kaya@dunya.com
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Elektrikli araçta rekor artış! Türkiye Avrupa'da ilk 3'e göz kırpıyor
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Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin, elektrikli otomobil satışlarındaki hızlı yükselişiyle Avrupa pazarında dikkat çekici bir konuma geldiğini belirtti.

Türkiye haziranda ilk üçe girebilir

2025 yılının mayıs ayında, ülkede 85.123 adet sıfır otomobil satılırken bunların 16.802'si tam elektrikli araçlardan oluştu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,63'lük bir artış anlamına geliyor. Söz konusu artışla Türkiye, elektrikli araç satış adedinde Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın ardından Avrupa'da 4. sıraya yerleşti. Bu ivme korunursa, Türkiye'nin haziran ayında Fransa'yı geride bırakarak ilk üçe girme potansiyeli bulunuyor.

Elektrikli araçta rekor artış! Türkiye Avrupa'da ilk 3'e göz kırpıyor - Resim : 1

Pazar payı açısından önemli bir eşik aşıldı

Yalnızca satış adetlerinde değil, pazar payı açısından da Türkiye önemli bir eşiği geride bıraktı. Elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 19,74'e ulaşarak AB ortalamasını (yüzde 17,38) geride bıraktı. Bu oranla Türkiye, BEV pazar payında 12. sıraya yükseldi.

Elektrikli araçta rekor artış! Türkiye Avrupa'da ilk 3'e göz kırpıyor - Resim : 2

Türkiye ocak-mayıs döneminde elektrikli araçta 5. sırada

2025'in ocak-mayıs döneminde ise Türkiye'de toplam 59.092 elektrikli otomobil satıldı. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa genelinde en çok elektrikli araç satan 5. ülke oldu. Yıllık bazda bakıldığında yüzde 114'lük artışla Türkiye, Avrupa ortalamasının (yüzde 27,80) yaklaşık dört katı büyüme kaydetti.

Elektrikli araçta rekor artış! Türkiye Avrupa'da ilk 3'e göz kırpıyor - Resim : 3