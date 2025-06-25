Elektrikli araçta rekor artış! Türkiye Avrupa'da ilk 3'e göz kırpıyor

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin, elektrikli otomobil satışlarındaki hızlı yükselişiyle Avrupa pazarında dikkat çekici bir konuma geldiğini belirtti.

Türkiye haziranda ilk üçe girebilir

2025 yılının mayıs ayında, ülkede 85.123 adet sıfır otomobil satılırken bunların 16.802'si tam elektrikli araçlardan oluştu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,63'lük bir artış anlamına geliyor. Söz konusu artışla Türkiye, elektrikli araç satış adedinde Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın ardından Avrupa'da 4. sıraya yerleşti. Bu ivme korunursa, Türkiye'nin haziran ayında Fransa'yı geride bırakarak ilk üçe girme potansiyeli bulunuyor.

Pazar payı açısından önemli bir eşik aşıldı

Yalnızca satış adetlerinde değil, pazar payı açısından da Türkiye önemli bir eşiği geride bıraktı. Elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 19,74'e ulaşarak AB ortalamasını (yüzde 17,38) geride bıraktı. Bu oranla Türkiye, BEV pazar payında 12. sıraya yükseldi.

Türkiye ocak-mayıs döneminde elektrikli araçta 5. sırada

2025'in ocak-mayıs döneminde ise Türkiye'de toplam 59.092 elektrikli otomobil satıldı. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa genelinde en çok elektrikli araç satan 5. ülke oldu. Yıllık bazda bakıldığında yüzde 114'lük artışla Türkiye, Avrupa ortalamasının (yüzde 27,80) yaklaşık dört katı büyüme kaydetti.