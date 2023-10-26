Elektrikli otomobil sayısı 51 bin 219’a yükseldi

Geçen yıl eylülde 920 elektrikli aracın kaydı gerçekleştirilirken bu yılın aynı ayında sayı 10 katını geçerek 9 bin 832'ye çıktı. Togg’un yollara çıkmasıyla birlikte elektrikli araç satışları hızlı artıyor. Türkiye'de eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 967 bini aşkın otomobilin yüzde 36'sı dizel, yüzde 33,8'i LPG'li, yüzde 28,2'si benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ü elektrikli araçlardan oluştu.

Son dönemde elektrikli otomobil sayısındaki artış ise dikkati çekti. Geçen yıl sonunda Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 14 bin 552 iken bu yılın eylül sonu itibarıyla 3,5 katına çıkarak 51 bin 219'a ulaştı. Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkması ve kullanımının artması, şarj istasyonlarının başta şehir merkezleri olmak üzere çeşitli noktalarda giderek yaygınlaşması elektrikli araçlara talebi artırdı.

"Togg, elektrikli araç bilinirliğini artırdı"

Eylülde trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 13,3'ünü elektrikli araçlar oluşturdu. Geçen yıl eylülde 920 elektrikli aracın kaydı gerçekleştirilirken bu yılın aynı ayında sayı 10 katını geçerek 9 bin 832'ye yükseldi. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 559 elektrikli araç kaydına imza atıldı. Bu yıl aynı dönemde ise bu rakamı 36 bin 710'u buldu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, elektrikli araçların içten yanmalı motorların yerini almaya başladığını söyledi.

Son yıllarda elektrikli araç sayılarının pozitif yönlü değişim göstermesinin birçok sebebi olduğuna dikkati çeken Erkoç, şunları kaydetti: "Öncelikle yerli ve milli otomobilimiz Togg'un akıllı teknolojisiyle yüzde 100 elektrikli olması elektrikli araç bilinirliğini ve kullanımını artırdı. Ayrıca elektrikli araçlardaki ileri teknoloji ve sürüş konforu da bu otomobillere ilgiyi artırıyor."