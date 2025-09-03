Elektrikli otomobiller pazar payını artırıyor: 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit!

Yılın 8 ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 18,5'lik pazar payıyla 120 bin 857'ye yükselirken, piyasadaki tırmanışını sürdürdü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomobil satışları bu yıl ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,05 artarak 654 bin 413, hafif ticari araç satışları da yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 304 bin 618 benzinli otomobil, 172 bin 366 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 52 bin 253, otogazlı otomobil satış sayısı ise 4 bin 319 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 119 bin 640 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde yılın 8 ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 18,5'lik pazar payıyla 120 bin 857'ye yükseldi.

Bu arada, uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Benzin, dizel ve otogazlı otomobil satışlarında düşüş

Yılın 8 ayında benzinli otomobil satışlarında yüzde 21,5, dizellerde yüzde 21,7, otogazlı otomobillerde yüzde 0,5'lik düşüş gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 80,9, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 154,4 arttı.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18,3'e çıktı

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 64,1 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 46,5'e geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 11'den yüzde 8'e düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7 ile aynı kaldı.

Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 7,8'den yüzde 18,3'e, hibritlerde yüzde 15,7'den yüzde 26,3'e yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 44,4'ünü oluşturduğu, içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştuğu ve toplam satışlarının 293 bin 223'e ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 31 bin 975'lik satışa ulaşarak yüzde 4,9 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1266,5 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında ise toplam 17 bin 480 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin ağustos ayındaki pazar payı yüzde 21,3 olarak hesaplandı. Aynı ayda 19 bin 2 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 23,1 olarak kayıtlara geçti.