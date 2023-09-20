Elektrikli şarj ünite sayısı 8 bin 861’e çıktı

Yerli elektrikli araç Togg’un da sektöre kattığı ivmeyle ülkemizde her geçen gün artan elektrikli otomobil kullanımı, şarj istasyonlarının sayısını da artırdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ülkemizde her 14 araca bir hızlı şarj (DC) noktası düştüğünü, araç başına düşen DC şarj noktası açısından Türkiye’nin Avrupa genelinde 1’nci sırada yer aldığını söyledi.

Bilgiler internet sitesinde yayınlanmaya başladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, temmuz ayı itibarıyla trafikte yaklaşık 33 bin adet elektrikli araç bulunduğunu, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan Togg’un yollardaki yerini hızla almaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, elektrikli araç piyasasının alt yapısını kuran ve şarj hizmetlerini düzenleyen EPDK’nın, bu alanda sektörün önünü açmaya ve elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmayı sürdürdüğünü bildirdi. Yılmaz, ülkemizde 81 şehrin tamamında şarj istasyonları bulunduğunu ve şarj noktalarının 8 bin 861’e ulaştığını belirtti.

Yılmaz, “Son rakamlara göre 4 bin 221 adet şarj istasyonunda 6 bin 633 adeti yavaş şarj (AC), 2 bin 228 adeti ise hızlı şarj (DC) olmak üzere toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık. Ülkemizde yaklaşık her 14 araca bir hızlı şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen DC şarj noktası açısından ülkemiz Avrupa genelinde 1’nci sırada. Elbette bu durum araç sayısı ile doğrudan ilintili ama bir yandan elektrikli araç sayısı hızla artarken aynı süratle şarj noktalarının da artması çok önemli” diye konuştu.

Yılmaz, EPDK tarafından geliştirilen mobil uygulama şarj@tr’yi tüm elektrikli araç sahiplerine tavsiye eden Yılmaz, uygulama ile şarj istasyonlarının coğrafi konumu, şarj ünitesi soket sayısı, tipi ve gücü ile ödeme yöntemi, uygunluk durumları ve şarj hizmeti fiyatlarının anlık olarak görüldüğünü anımsattı. Mustafa Yılmaz, şarj istasyonlarına ait bilgileri ayrıca EPDK’nın internet sayfasında yayınlamaya başladıklarını da kaydetti.

Çevreye duyarlı “Yeşil şarj istasyonları” geliyor

Ülkemizde elektrikli araçların sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkân sağlayacak EPDK düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Düzenleme ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri, şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bazısını “Yeşil şarj istasyonu” olarak belirleyebilecek.

Elektrikli araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının “yenilenebilir enerji kaynakları” ile üretildiğinin belgelendirildiği yeşil şarj istasyonlarının önemine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti: “Herhangi bir şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ile şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulması da hâlihazırda mümkün.

Artık elektrik depolama ve yenilenebilir enerji üretim tesisi ile bütünleşik şarj istasyonlarının yanı sıra, YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonları ile de elektrikli araçlara şarj hizmeti sunulabilecek. Sektörümüzün bu konuda da yatırımlarını sürdürmesini bekliyoruz.” dedi. Bu arada, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği’nin verilerine göre; Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı yıllık 750- 800 bin adetlik otomobil pazarında yüzde 1-2 ile temsil ediliyor. 2025 yılında Türkiye’de, 50-60 bin adetlik bir elektrikli araç pazarı oluşacağı öngörülüyor.