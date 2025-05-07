En çok SUV satan markalar belli oldu: Model bazında BYD öne çıksa da markalarda tablo farklı

Otomotiv ve Mobilite Derneği’nin önceki gün açıkladığı nisan ayı satış verileri otomotiv pazarındaki ciddi büyümeyi ortaya koydu.

Buna göre; pazar nisanda yüzde 38,8’lik büyümeyle 105 bin 352 adet satış rakamına ulaştı.

Dünya gibi Türkiye’de de çok satan SUV modellerdeki tablo da şekillendi.

En çok SUV satan marka...

Gövde tiplerine göre Ocak-Nisan döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 60,7 ile SUV otomobiller oldu. SUV satış adeti 187 bin 660 olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında model bazlı olarak Çinli otomotiv devi BYD’nin Seal U modeli öne çıkarken, dört aylık tabloda Togg T10X zirvede yer aldı.

Ancak marka bazında dört ayın sonunda en çok SUV satan Peugeot oldu. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin haberine göre; Peugeot’nun dört aylık SUV satış rakamı 19 bin 870 oldu.

En çok SUV satan ikinci marka ise 15 bin 723 ile Volkswagen oldu. Onu 13 bin 875 ile Toyota ve 12 bin 166 satış rakamıyla BYD takip etti.

İşte en çok SUV satan markalar...