Enerjisa'dan Ankara'ya hızlı şarj istasyonu: 20 araca birden hizmet verecek

Enerjisa tarafından 2008'de kurulan Eşarj, 75’ten fazla şehirde yaklaşık 600'ü yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 800 istasyona ulaştı.

Bu istasyonlarda 1.400 üzerinde soket ve 50 MWh’in üzerinde kurulu güce sahip Eşarj, elektrikli araçların sayısının artmasıyla artan şarj istasyonu ihtiyacına cevep vermeyi amaçlıyor.

Aynı anda 20 araç

Ankara’daki 200’ün üzerinde hızlı şarj istasyonu soketinden 100’den fazlasına sahip olduğu açıklanan Eşarj, bir kentte bir noktaya daha istasyon kudu.

Ankara Armada AVM’nin açık ve kapalı otoparklarında kurulan istasyon alanında 9 DC ve 2 AC şarj cihazı ile toplamda 1 MWh kurulu güce sahip cihazlarla aynı anda 20 araca şarj hizmeti verilecek.

Ankara’nın aynı anda en fazla sayıda araca hizmet verilecek Eşarj istasyonunda farklı kW’larda cihazlar bulunurken, elektrikli araç sahipleri ağırlıklı olarak 120kW gücünde cihazları kullanacak.

14 araca bir DC şarj noktası

Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam edeceklerini dile getirti.

Altınay şunları söyledi: "EPDK’nın son verilerine göre Türkiye’de yaklaşık her 14 araca bir DC şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen DC şarj noktası açısından Türkiye Avrupa genelinde 1'inci sırada bulunuyor. Bununla beraber 60 binin üzerinde elektrikli araç parkı bulunuyor fakat hem global markaların elektrikli araç modellerinin yaygınlaşması hem de yerli otomobilimiz TOGG ile birlikte bu ihtiyaç günden güne artıyor.

Pazarın yüzde 20'sine hakimler

Türkiye elektrikli araç şarj istasyonu ağının yüzde 20’sini Eşarj olarak biz yönetiyoruz. Ankara’nın en önemli güzergahlarında ve AVM’lerinde bulunan 200’ün üstünde DC soketin 100’den fazlası Eşarj olarak bize ait. Armada AVM’de açtığımız yeni şarj istasyon alanıyla da aynı anda 20 araca şarj hizmeti verebilen bir ‘hub’ oluşturmuş bulunuyoruz. 2023 sonuna kadar 81 ilde en az 1 yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 1.000 istasyon kurma hedefimize emin adımlarla ilerlerken önemli bir kilometre taşı olan bu istasyon alanında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.”