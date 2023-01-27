  1. Dünya Gazetesi
  2. Otomotiv
  3. Euro NCAP’te büyük ödülün sahibi Hyundai IONIQ 6 oldu
Takip Et

Euro NCAP’te büyük ödülün sahibi Hyundai IONIQ 6 oldu

Hyundai’nin önümüzdeki aylarda satışa başlayacağı tamamen elektrikli yeni modeli IONIQ 6, Avrupa Araç Değerlendirme Kuruluşu (Euro NCAP) tarafından ödüllendirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Euro NCAP, geçtiğimiz yıl satışına başlanan 66 yeni binek otomobili inceleyerek, markaların yeni modelleriyle zorlayıcı çarpışma testleri gerçekleştirdi. 

Euro NCAP, 'Sınıfının En İyisi' unvanını vermek için dört farklı kategorinin her birindeki puanların ortalamasını alarak bir hesaplama yapıyor.

Euro NCAP listeyi paylaştı: İşte 2022 yılının en güvenilir otomobilleriEuro NCAP listeyi paylaştı: İşte 2022 yılının en güvenilir otomobilleriOtomotiv

'Yetişkin Yolcu Koruması', 'Çocuk Yolcu Koruması', 'Hassas Yol Kullanıcısı Koruması' ve "Güvenlik Asistanları" olarak öne çıkan kategorilerde, en iyi puanları almak için çoğu donanım standart olarak sunulması gerekiyor.

Opsiyonel olarak sunulan güvenlik donanımları veya çarpışma önleyici sistemler, derecelendirmeye giremiyor. 

Türkiye'de yılın son çeyreğinde satışa çıkacak

IONIQ 6, Kasım 2022'de yapılan Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alarak Hyundai'nin gelişmiş güvenlik sistemlerinin iddiasını kanıtlamıştı. Ayrıca, "Yetişkin Yolcu Koruması"nda yüzde 97'lik bir oranla olağanüstü bir sonuç elde eden IONIQ 6, böylece kendi kategorisinde birinci oldu. Bu arada Euro NCAP, yüzde 87 oranı "Çocuk Yolcu Koruması", yüzde 90 oranı da “Güvenlik Asistanı” kategorisinde verdi. 

IONIQ 6, yılın son çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunulacak ve elektrikli modellerde fark yaratacak

Toyota CEO'su görevi bırakıyor

Otomotiv Haberleri

Toyota CEO'su görevi bırakıyor
Avrupa’da ticari araç satışları geriledi

Otomobil Haberleri

Avrupa’da ticari araç satışları geriledi
Bu konularda ilginizi çekebilir
otomotiv otomobil