Eylül ayı rekor ayı oldu! Dünyada 1,7 milyon elektrikli otomobil satıldı

Küresel elektrifikasyon sürecinin hızlandığına işaret eden elektirkli araç satışı artışı, ülkemizde de artıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2024 tarihli projeksiyonlarına göre, Türkiye'de elektrikli araç sayısının 2025 itibarıyla 202 binden 361 bine kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Araç satışlarına paralel olarak artan, yavaş (AC) ve hızlı (DC) toplam şarj noktası (soket) sayısının Türkiye'de 24 bin 160'a ulaştığı bilgisini paylaşan ve konu ile ilgili açıklamada bulunan En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansına sahip şirketi olarak, enerji verimliliği ve karbon ayak izi azaltma hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak için şarj ağı hizmetlerinin sürekli genişletildiğine dikkat çekti ve "Elektrikli araçların şarj hizmeti, sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin temel taşlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.