Eylül ayı rekor ayı oldu! Dünyada 1,7 milyon elektrikli otomobil satıldı
2024 yılının eylül ayında yapılan rekor elektrikli araç satışının en büyük payı Çin'e ait. Daha sonra Avrupa ve Kuzey Amerika’nın bu rekora büyük katkı sağladığı söylenebilir. Ülkemizde ise 2023 başında 14 bin 896 olan elektrikli araç sayısı, rekor kırılan 2024 eylülü itibarıyla 130 bin seviyesine yükselmiş durumda. Araçlar yükseldikçe şarj istasyonlarının sayısı da gün geçtikçe çoğalıyor.
Küresel elektrifikasyon sürecinin hızlandığına işaret eden elektirkli araç satışı artışı, ülkemizde de artıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2024 tarihli projeksiyonlarına göre, Türkiye'de elektrikli araç sayısının 2025 itibarıyla 202 binden 361 bine kadar çıkabileceği öngörülüyor.
Araç satışlarına paralel olarak artan, yavaş (AC) ve hızlı (DC) toplam şarj noktası (soket) sayısının Türkiye'de 24 bin 160'a ulaştığı bilgisini paylaşan ve konu ile ilgili açıklamada bulunan En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansına sahip şirketi olarak, enerji verimliliği ve karbon ayak izi azaltma hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak için şarj ağı hizmetlerinin sürekli genişletildiğine dikkat çekti ve "Elektrikli araçların şarj hizmeti, sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin temel taşlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.