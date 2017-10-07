“Fas yan sanayiciler için biçilmiş kaftan”

07 Ekim 2017

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu “Fas, globalleşecek yan sanayiciler için yurt dışı yatırım noktasında, biçilmiş kaftan. Türkiye'nin Fas'a yönelik otomotiv ihracatı, 2012'den bu yana kesintisiz artış trendinde. Türkiye'nin Fas'a otomotiv ihracatı 5 yılda 2 kat arttı” dedi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Fas'a 2-5 Ekim'de yapılan gezide, ticaret heyeti, ülkenin Avrupa'ya en yakın liman kenti konumundaki Tangier kentinde, "Otomotiv Şehri ve Endüstri Bölgesi"nde çeşitli ziyaretlerde bulunarak, yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, Fas'ın 34 milyona yaklaşan nüfusu ve giderek gelişen otomotiv endüstrisiyle Türk otomotivi için önemli bir alternatif pazar, Batı Afrika ülkelerine yönelik de önemli bir ihracat üssü olduğunu belirtti.

Tangier'in dünya otomotiv firmalarının cazibe merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Burhanoğlu, "Cebelitarık Boğazı'nın güney yakasında yer alan ve İspanya'ya konteyner sevkiyatı her yıl artan Tangier'de devletin yüzde 20'lere varan arazi destekleri ve vergi avantajları dikkati çekiyor. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen yan sanayi firmalarının kentte yatırımları bulunuyor. Renault'nun halen üretim yaptığı Fas'ta, 2018'de Peugeot da fabrika kuracak." ifadesini kullandı.

"Heyet gezimizin ihracata olumlu katkı yapacağına inanıyoruz"

Otomotiv markalarının yan sanayilerini de Fas'ta yatırım yapmaya yönlendirdiğini aktaran Burhanoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bu özellikler, Tanginer'i ve Fas'ı Türk otomotiv firmaları için önemli bir alternatif pazar haline getiriyor. Fas, globalleşecek yan sanayiciler için yurt dışı yatırım noktasında, biçilmiş kaftan. Türkiye'nin Fas'a yönelik otomotiv ihracatı, 2012'den bu yana kesintisiz artış trendinde. Türkiye'nin Fas'a otomotiv ihracatı, 5 yılda 2 kat arttı. İhracat, 2013'te 243 milyon dolarken, 2016'da bir önceki seneye göre yüzde 17 artışla 353 milyon dolar oldu. Bu rakamın 159 milyon doları otomotiv yan sanayi, 114 milyon doları binek otomobiller, 63 milyon doları eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, 13 milyon doları otobüs-minibüs-midibüsten oluşuyor. Sektörün ocak-ağustos döneminde Fas'a ihracatı ise 246 milyon dolar oldu. Heyet gezimizin de ihracata olumlu katkı yapacağına inanıyoruz."

Burhanoğlu, Fas'ının önceki yıllarda 3-3,5 milyar dolar aralığında seyreden otomotiv ürünleri ithalatının geçen yıl 4,5 milyar dolara yükseldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ülke otomotiv ithalatının yaklaşık yarısını binek otomobiller oluşturuyor. Yan sanayi ürünleri ithalatı ise 600 milyon dolar düzeyinde. Fas'ın geçen yıl ayrıca 1 milyar dolarlık karoser ithalatı bulunuyor. Ülkenin otomotiv ithalatında pay sahibi başlıca ülkeler arasında ise Türkiye ile Fransa, Almanya, Romanya, İspanya ve Birleşik Krallık yer alıyor. Ülkenin otomobil üretim adedinin bu yıl 360 binin üzerine çıkması bekleniyor. Geçen yıl 163 bin 110 adet olan iç pazar satışlarının bu yıl bir miktar büyüyerek, 167 bine ulaşması bekleniyor. Ülkede her bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı, 104. Türkiye ile Fas arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunduğundan, Fas menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler kaldırıldı. Türkiye menşeli sanayi mallarının Fas'a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, bazı ürünler hariç olmak üzere sıfırlandı. Benzer araç tipleri ve ana sanayileri olması, cazip teşvikler sunması, kültürel yapısı, Avrupa'ya yakınlığı ve yükselen otomotiv pazarı Fas'ı hem yatırım hem ihracat için cazip kılıyor."

Kaynak: AA