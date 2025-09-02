Film değil gerçek: Alef Havacılık uçan araba denemelerine başladı, ön siparişler alınıyor

Bir dönem yalnızca film veya dizilerde görünen uçan arabalar gerçek oluyor.

Uçan otomobili üreten Alef Havacılık, ilk uçan arabası için deneme seferlerine başladı. Şirket Half Moon Bay ve Hollister havaalanlarıyla test uçuşları için anlaşmalar yaptığını duyurdu.

Dün ABC7 News, yakında iki Bay Area havaalanında test uçuşlarına başlayacak olan uçan aracı ilk kez görüntüledi.

San Mateo merkezli Alef Hava, dikey kalkış yapabilen dünyanın ilk uçan aracını geliştirmişti.

Alef CEO’su Jim Dukhovny konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede yeni aracın elektrikli havacılık anlayışıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Dukhovny, “Elektrikli havacılık daha sessiz ve maliyeti daha düşük. Ayrıca dikey kalkış ve iniş yeteneği sayesinde pist veya taksi yoluna ihtiyaç duymadan uçuş gerçekleştirebiliyoruz. Havacılık sektörü şu anda bu yöne doğru ilerliyor" dedi.

FİYATI 300 BİN DOLAR

Pervaneleri açıkta olmayan araç 170 kilometre uçabiliyor.

Şirket, uçan araçların ön siparişlerini kabul etmeye başladığını ve bir aracın fiyatının 300 bin dolar (yani yaklaşık 2,14 milyon Çin yuanı) olduğunu açıkladı. Üretimin gelecek yılın başında başlaması planlanıyor. Alef şimdiden 3 bin 300 ön sipariş almış durumda.

Daha önce ABD medyasında çıkan haberlerde Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in de bu şirkete yatırımcı olduğu ileri sürülmüştü.