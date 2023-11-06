Ford Otosan, ‘Geleceğin Fabrikası’yla otomotiv sektörüne yön verecek

Güntan MAVİGÖZLÜ

Türk otomotiv endüstrisinin önemli oyuncularından Ford Otosan, gelecek vizyonu doğrultusunda kapsamlı yatırımlarını hayata geçirerek özellikle ticari araç alanındaki lider konumunu güçlendirdi.

Ford Otosan, sürdürülebilir, dijital ve verimli çözümlerle yeniden tasarladığı Kocaeli’ndeki Yeniköy Fabrikasını ‘Geleceğin Fabrikası’ adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla 4 Kasım’da törenle açtı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç’un ev sahipliği yaptığı açılış töreninde ayrıca Ford Pro Avrupa Başkanı Hans Schep, Koç Holding üst düzey yöneticileri ve sektör temsilcileri yer aldı.

Ford Otosan’ın otomotiv endüstrisinin elektrikli dönüşümüne liderlik etme misyonuyla 2021’de açıkladığı ve Türk özel sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımı olan 2 milyar euroluk vizyon projesinin bir parçasını oluşturan ‘Geleceğin Fabrikası’, markanın yenilikçi bakış açısını yansıtıyor. Fabrikada, yenilikçi özellikleri ve akıllı teknolojileriyle daha yüksek verimlilik ve performans sunan yeni nesil Transit ve Tourneo Custom üretiliyor.

Yeni nesil Custom serisinin gelecekteki üyeleri arasına 2024 yılında hattan inecek ve tamamen elektrikli E-Transit Custom da yer alacak. Fabrikada ayrıca Ford ve Volkswagen ortaklığına ait yeni nesil 1 ton Volkswagen ticari araç da üretilecek.

Böylece tesiste yeni nesil bir tonluk araç üretim kapasitesi de 2025 yılında 405 bin adede ulaşacak. ‘Geleceğin Fabrikası’ olarak nitelendirilen Yeniköy Fabrikası’nda teknolojik ve sürdürülebilir ilerlemeye katkı sağlayacak yenilikler arasında gelişmiş robotik ile yüksek otomasyon seviyeleri uygulanacak.

Ayrıca veri analitiği, yapay zekâ ile yönlendirilen uçtan uca yönetim sistemlerinin yer alacağı tesiste çok katlı atölyeler ve gürültüyü azaltan montaj hatları da kullanılacak. Fotovoltaik cam duvarlar ve güneş takip sistemleri gibi yenilikçi teknolojilerle de enerji verimliliği ve karbon nötr olma yolunda önemli adımlar atılacak.

Standartlar açısından yeni bir çağ başlayacak

Açılış töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Cumhuriyetin ikinci asrına girerken, ‘Geleceğin Fabrikası’ olarak adlandırdıkları Yeniköy fabrikalarını yaklaşık dört kat büyüterek ve daha da modernleştirerek üretmeye devam edeceklerini söyledi. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fabrikamız, ‘Avrupa'nın önde gelen elektrikli ticari araç üreticisi’ konumumuzu pekiştirecek.

Doğrudan yaratacağı çok büyük katma değerin yanı sıra, bizi en çok heyecanlandıran husus, tedarik ekosistemimizi geliştirecek olması, dolayısıyla Türkiye’nin otomotiv yan sanayinin ve Türkiye otomotiv ekosisteminin küresel rekabetçiliğini daha da artıracak ve sınırlarımızın ötesine hizmet edecek. Türkiyemizin daha parlak yarınları için Koç topluluğu ‘Ülkem varsa, ben de varım’ demeye devam edecek.”

“Ülkemizi elektrikli araç ve bataryada üretim üssü yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’de üretilen Ford hafif ticari araçlarının 94 ülkeye ihraç edildiğini hatırlatarak, otomotiv üretimindeki başarıları işaret etti ve bu alanda doğru istikamette olduklarını vurguladı. Türkiye’de Togg ile birlikte elektrikli araç piyasasında ilerlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız üllkemizi elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın önde gelen oyuncularından bir haline getirmek. Özellikle elektrikli araç üretiminde Ford Otosan’ın yaptığı hamleleri yakından takip ediyoruz. Ford Otosan’ın elektrikli araç üretim ve satışında ülkemizin amiral gemisi olmayı sürdüreceğinden şüphe duymuyoruz. Ford Otosan’a destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.