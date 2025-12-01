Fransa otomotiv pazarında daralma: Tesla satışları kasımda yüzde 58 geriledi
Fransa’da yeni araç kayıtları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,3 düşerek 132 bin 927 adede geriledi. Ülkedeki otomotiv pazarındaki daralma sınırlı kalsa da Tesla satışlarındaki sert düşüş dikkat çekti.
Fransız otomotiv birliği PFA’nın verilerine göre Tesla’nın Kasım ayı satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,83 azalarak 1.591 adede düştü.
Yılın ilk 11 ayında ise Tesla’nın Fransa’daki toplam satışları yüzde 32,79 oranında gerilerken, aynı dönemde ülke genelindeki otomotiv pazarı yüzde 4,92 küçüldü.
Kaynak: ForInvest