Galericiler, ikinci el satışta noter istemiyor: Maliyetleri zorluyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yaklaşık 2 yıl önce uygulanmaya başlanan ve 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek "Güvenli Ödeme Sistemi" ile ikinci el araç satışlarında dolandırıcılığın önüne geçileceğini söyledi.

Bu satışlarda en fazla dolandırıcılığın vatandaşlar arasındaki alım-satımlarda görüldüğüne dikkati çeken Erkoç, yeni sistemle benzeri sorunların giderilmesinin amaçlandığını kaydetti.

'İkinci el satış için yetkimiz var'

Erkoç, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te belirtilen standartları karşılayan kişilerin, ikinci el araç satışı yapabilmek için Mesleki Yeterlilik Belgesi aldıkları bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Galericilerden alınan araçlara ilişkin herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değil, olamaz da. Çünkü galericilerin, ikinci el satışı yapabilmeleri için MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezine başvurup, gerekli koşulları sağlamaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri söz konusu. Yani galericiler, gerekli koşulları sağlayarak Mesleki Yeterlilik Belgesi alan yetkin insanlar. Bizler, devletin ikinci el araç satışı için yetkilendirdiği kişileriz. Galericilerden alınan ikinci el araçlarda herhangi bir sorun çıkması ya da dolandırıcılık gibi bir olay yaşanması halinde zaten hem MASFED bünyesindeki Tahkim Kurulumuz hem de Ticaret Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanıyor. Bu nedenle bizler 'notersiz satış' yapmak istiyoruz."

'Satış ve vekalet ücreti bizi zorluyor'

Erkoç, yıllık ortalama 9 milyon araç satışının gerçekleştiği Türkiye'de, bu satışların yarısına yakınının galericiler tarafından yapıldığını aktararak, "Yeni uygulamada hem Güvenli Ödeme Sistemi ücreti hem de noterler tarafından talep edilen satış ücreti ile vekalet ücreti bizleri çok zorluyor. Tek araç satışı olarak bakıldığında belki düşük gözükebilir ancak aylık yaklaşık 20 araç satışı yapan galericiye bu mali yük oluşturuyor. Galericiler de bu maliyetleri araç ücretine ekleyecekleri için günün sonunda vatandaşımıza ek külfet oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısı bulunduğuna dikkati çeken Erkoç, bunlardan 35 bin 600'ünün ikinci el araç satışı için yetki belgesi aldığını dile getirdi.

Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'nin 27 Ağustos tarihli sayısında yayımlanmıştı.

Satıcı ile alıcıları yakından ilgilendiren yönetmelik kapsamında sıfır ve ikinci el satışlarındaki tüm şartlar net şekilde belirlendi. Yönetmelikle ikinci el ve sıfır kilometre araç alım ve satımına ilişkin yeni kurallar hayata geçirilirken ikinci el taşıt satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.

Taşıt satışlarında bedelin tamamının ya da bir kısmının nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda, satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistemde, para transferinin "aracı kuruluş" olarak faaliyet gösterecek bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları tarafından yapılması gerekiyor.