GRS Automobility, Neta Auto’nun Türkiye’deki perakende operasyonlarına geçici süreyle ara verdi

GRS Automobility, Neta Auto’nun Türkiye’deki perakende operasyonlarına geçici süreyle ara verme kararı aldı. Şirket'ten yapılan açıklamada “Markanın Türkiye’den çekilmesi söz konusu değildir” denildi.

GRS Automobility, Neta Auto’nun Türkiye’deki perakende operasyonlarına geçici süreyle ara verme kararı aldığını açıkladı. Şirket'ten yapılan açıklamada, "Ara verdiğimiz bu geçici süreçte, Türkiye’deki üretim ve yatırım olanakları konusunda Neta Auto’nun Türkiye distribütörü kimliğiyle görüşmelerimiz ve fizibilite çalışmaları aktif olarak devam etmektedir ve markanın Türkiye’den çekilmesi söz konusu değildir" denildi.

Şirket'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Çin menşeili elektrikli araçlara ilişkin olarak, geçtiğimiz yılın sonunda hayata geçirilen yönetmelik ve yakın zamanda duyurulan GSR2 regülasyonları çerçevesinde, yayınlanan tebliğe bağlı olarak otomobil ithalatı belirtilen koşullar sağlanmadığı sürece gerçekleştirilememektedir.

Süreç içerisinde yalnızca Hozon Neta değil, yüzde yüz elektrikli altyapıya sahip birçok Çin menşeili otomobil Türkiye’ye ithal edilememiş, distribütörlerin bir bölümü hibrit araç ithalatına yönelmiştir.

Bu çerçevede, sadece yüzde yüz elektrikli altyapıya sahip otomobil üretimi gerçekleştiren Neta Auto’nun Türkiye’deki perakende operasyonlarına GRS Automobility olarak geçici süreyle ara verme kararı almış bulunmaktayız.

Süreçte Kağıthane’deki GRS Automobility Showroom’umuz geçici süreyle devre dışı bırakılırken, çalışanlarımız grup şirketleri bünyesinde, farklı birimlere transfer edilmiştir.

Perakende operasyonlarının devamlılığı adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürmekte; B2B operasyonları çerçevesinde otomobillerin bakım, yedek parça ve servis hizmetleri 10 yıl boyunca GRS Automobility güvencesi ve kalitesiyle devam etmekte, araçların kısa ve uzun dönem kiralama opsiyonları ile satışı gerçekleştirilmektedir. Öte yandan perakende müşterilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, araçları uygun şartlarda iade alınmıştır.

"Türkiye’den çekilme söz konusu değil"

Ara verdiğimiz bu geçici süreçte, Türkiye’deki üretim ve yatırım olanakları konusunda Neta Auto’nun Türkiye distribütörü kimliğiyle görüşmelerimiz ve fizibilite çalışmaları aktif olarak devam etmektedir ve markanın Türkiye’den çekilmesi söz konusu değildir. En kısa sürede yeniden perakende faaliyetlerine başlamak ve kıymetli tüketicilerimize tekrar hizmet vermek için çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Henüz Türkiye’de satış operasyonlarına başlamayan ve distribütörü olduğumuz mikromobilite markası Carver tarafında yaşanan gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Carver içinde bulunduğu durumdan çıkmak için halihazırda çözüm ve yeni yatırımcı arayışındadır. Potansiyel yatırım ve Türkiye’de üretim olanakları konusunu, Carver markasıyla eş zamanlı olarak aktif biçimde değerlendirmekteyiz.

40 yıllık otomotiv tecrübesi olan ve pek çok farklı sektörde yatırımları bulunan grup şirketimizin parçası GRS Automobility olarak, yüksek sorumluluk bilinciyle, geçmişte olduğu gibi bugün de tüketicilerimizi mağdur etmediğimizi ve etmeyeceğimizi önemle bildirir ve taahhüt ederiz.

Ülkemize yaptığımız yatırımlarla birlikte tüketicilerimize olan bağlılığımız her zaman en üst seviyededir. Türkiye’deki operasyonlarımızla ilgili güncel bilgileri ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.