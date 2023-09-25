GTI'ın sırrı DNA'sının hiç değişmemesi

Ve bir sonraki yılın yaz aylarından itibaren de pazara tam anlamıyla fırtına gibi girdi: Golf GTI… Golf GTI için ilk etapta 5 bin adetlik bir üretim planlandı, ancak bunun mütevazı bir planlama olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Model kısa sürede bir ikon haline geldi.

Sıra dışı sürüş dinamikleriyle kitlelerin beğenisini kazanarak otomotiv dünyasının düzenini alt üst etti. Sonuçta, toplam 461 bin 690 adetlik Golf GTI Mk1, üretim hatlarından çıktı. İlk Golf GTI geride bıraktığı yıllar içinde zamansız bir klasik haline geldi. Ve bugün, 2,4 milyondan fazla üretilerek dünyanın en başarılı kompakt spor otomobili konumuna ulaştı. Gerçek bir fenomen…

GTI başarısının sırrının, DNA’sının hiç değişmemiş olmasından kaynaklandığını söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro “Yarım asır önce saf otomobil tutkusundan doğan Golf GTI’sı, geleceğin teknolojileri ile donatılmış sekizinci nesliyle satışa sunuyoruz. 1976’dan beri GTI’da görmeye alışık olduğumuz ikonik detaylar yenilenerek, bu versiyonda da iddiasını sürdürüyor. Golf GTI ile hedefimiz, markamızın sportif ruhunun altını çizmek ve “top of volume” konumlandırmamızı daha da güçlendirmek” dedi.

İlk GTI’nın dünya prömiyerinden yaklaşık 48 yıl geçmiş olmasına rağmen, yeni Golf GTI’da birinci neslin DNA’sını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu DNA, sportif yürüyen aksam, mükemmel ergonomi ve özgün tasarımda yaşamaya devam ediyor. Tüm elektronik mimarisi sıfırdan yaratılan sekizinci nesil Golf GTI, tüm zamanların en dijital GTI’sı konumunda.

Yeni nesil yazılım ve donanım, aracın içine girdiğinizde ve sürüş sırasında somut bir şekilde hissediliyor. Sürücüler, Golf GTI’nın görünümünü ve teknolojisini her zamankinden daha ayrıntılı bir şekilde kişiselleştirebiliyor. Ambiyans aydınlatmasının renk yelpazesinden; bilgi ve eğlence sisteminin, dijital kokpitin ve motor sesinin tüm bireysel konfigürasyonlarına kadar birçok fonksiyon kişiselleşebiliyor. lf GTI’ya özgü özellikler arasında.

Yüksek ergonomi, ekose koltuklar...

İç mekanda öne çıkan özellikler arasında, birinci nesil Golf GTI’yı anımsatan öğeler göze çarpıyor: ekose tarzda “Scalepaper” kumaşa sahip spor koltuklar ve kırmızı dikişler. Entegre koltuk başlıkları, GTI’nın sportif karakterine vurgu yaparken, aracın ergonomisini yüksek bir seviyeye taşıyor.

Ayrıca kırmızı dekor ve GTI logosu ile farklılaşan bir tasarıma sahip, ısıtmalı ve çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi de tasarımda ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Gösterge panelindeki ve kapı döşemelerindeki petek deseni de bir başka tipik Golf GTI özelliği. Start/Stop düğmesi, kapılar açıldığında, motor çalıştırılana kadar kırmızı renkte yanıp sönüyor.Müşteri deneyimi tasarımcıları standart dijital kokpit için yeni bir GTI grafiği geliştirmiş.

Bu grafik, direksiyon simidindeki View (görüntüle) düğmesi kullanılarak açılabiliyor ve üç yuvarlak göstergeli bir kombinasyondan oluşuyor: ortadaki GTI logolu merkezi devir sayacı, sağda ve solda birer yuvarlak gösterge ile çevrelenmiş. Bunlar, örneğin turbo basıncını veya anlık güç çıkışını görüntülemek için bireysel olarak düzenlenebiliyor. Yeni Golf GTI’da adaptif şasi kontrolü (DCC), elektrohidrolik diferansiyel kilidi (VAQ), elektronik dinamik diferansiyel kilidi (XDS) gibi destek sistemleri standart olarak sunuluyor.