Hyundai 57 yılda 100 milyon araç üretti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, marka tarihinde önemli dönüm noktası olan "üretimde 100 milyon adedi", Güney Kore'nin Ulsan kentindeki fabrikasında kutladı.

Fabrikada tören düzenleyen şirket, 100 milyonuncu aracın IONIQ 5 olduğunu açıkladı. Kullanıcıların desteğine ve güvenine minnettarlığın göstergesi olarak 100 milyonuncu aracı doğrudan sahibine teslim eden şirket, tüm çalışanlarla beraber özel teslim töreni düzenledi.

Üretim adedi, şirketin premium markası Genesis’i, yüksek performanslı markası N’i ve özel elektrikli global modüler platform (E-GMP) tabanlı IONIQ modellerini de kapsıyor.

Şirket, Türkiye, Hindistan, ABD ve Çekya'daki üretim tesisleriyle sürekli olarak genişlerken, Singapur’da da akıllı kentsel mobilite merkezi kurarak bu ivmeyi farklı bir alanda da sürdürdü.

Yapay zeka (AI), robotlar ve akıllı fabrikalar dahil olmak üzere geliştirilen yenilikçi üretim platformlar ve gelişmiş teknolojiler, Hyundai Motor Grubu Metaplant America (HMGMA) gibi gelecekteki üretim fabrikalarına aktarılacak ve üretim verimliliği üst düzeye çıkarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, 100 milyon araçlık üretime ulaşmanın en başından beri kendilerini tercih eden ve destekleyen dünya çapındaki müşterilerin sayesinde mümkün olduğunu belirterek, "Zorlukların üstesinden gelmek ve sürekli yenilik peşinde olmak, marka olarak hızlıca büyümemizi sağladı. Bu başarı, gelecekteki mobilite adına ileri adımlar atmamızı teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.